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Avcıların Vurduğu Yaralı Yaban Domuzu, Tarlada Zihinsel Engelli Gence Saldırdı
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Avcıların Vurduğu Yaralı Yaban Domuzu, Tarlada Zihinsel Engelli Gence Saldırdı

AVCILARIN VURDUĞU YARALI YABAN DOMUZU, TARLADA ZİHİNSEL ENGELLİ GENCE SALDIRDI

İzmir'de avcılar tarafından vurulan yaralı domuz, mısır tarlasında zihinsel engelli 27 yaşındaki Cemal Karaca'ya saldırarak yaraladı.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 20:30
Puan Ver : Avcıların Vurduğu Yaralı Yaban Domuzu, Tarlada Zihinsel Engelli Gence Saldırdı(10/10)6

İzmir'in Bergama İlçesinde, Bergama'nın kırsal Yukarıada Mahallesi'nde Şifaye Karaca ve Mustafa Karaca çifti saat 13.00 sıralarında, zihinsel engelli oğulları Cemal Karaca'yı da yanlarına alarak mısır tarlasına gitti. Avcılar tarafından vurulan yaralı domuz, mısır tarlasında zihinsel engelli 27 yaşındaki Cemal Karaca'ya saldırarak sol bacağından yaraladı.

ENGELLİ GENCİN ÇIĞLIKLARINI DUYUNCA YARDIMA KOŞTULAR

Anne ve babası tarlada çalışırken kenarda bekleyen Cemal Karaca'ya, avcılar tarafından vurulan yaralı bir yaban domuzu saldırdı. Engelli gencin çığlıkları üzerine domuzu fark eden tarlada çalışanlar yardıma koştu.

YABAN DOMUZU KAÇTI

Zihinsel engelli Cemal Karaca'yı sol bacağından yaralayan yaban domuzu, tarladakilerin müdahalesiyle kaçtı.

ENGELLİ GENÇ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Cemal Karaca, hemen bir araçla Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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