Rusya'da 45'i çocuk 67 kişinin öldüğü AVM yangınında, 13 yaşındaki çocuğun ailesine mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Mesajda, "Yanıyoruz. Bu bir veda olacak gibi görünüyor." yazmış.

Rusya'nın Sibirya bölgesi Kemerovo kentinde, 45'i çocuk 67 kişinin can verdiği, 11 kişinin de kayıp olduğu AVM faciasından kahreden detaylar ortaya çıktı. Çocuklar yangın esnasında ailelerine mesaj atmış: Yanıyoruz, dışarı çıkamıyorum, nefes alamıyorum.

"HER ŞEY YANIYOR, NEFES ALAMIYORUM"

12 yaşındaki Viktoria Pochankona, halası Evgenia'yı arayarak, "Her şey yanıyor. Kapılar tıkalı. Dışarı çıkamıyorum, nefes alamıyorum." dedi. Evgenia ise ona, "Vika, kıyafetlerini çıkar ve burnunu kapat" dediğini söyledi. Küçük kızın cevabı ise "Teyze, tüm aileme onları sevdiğimi söyle. Anneme onu sevdiğimi söyle" oldu.

Viktoria Pochankona

"YANIYORUZ, BU BİR VEDA OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

13 yaşındaki Maria Moroz ise sinemadan ailesine mesaj göndererek, "Yanıyoruz" yazdı ve ekledi "Bu bir veda olacak gibi görünüyor..." yazdı.

Maria Moroz

45'İ ÇOCUK 67 KİŞİ CAN VERDİ, 11 KİŞİ KAYIP

Kemerovo'daki 'Zimnyaya Vişnya' isimli AVM'nin sinema ve çocuk oyun alanının olduğu 3. katında dün öğleden sonra yangın çıkmıştı. Polisin çembere aldığı olay yerine 15 itfaiye ekibi gönderilmişti. Rusya Kriz Yönetim Merkezi çalışmalarda 660'ı aşkın kişinin yer aldığını duyurmuştu. Yoğun duman nedeniyle görüşün zorlaştığı binadan 120 kişi tahliye edilmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov, 45'i çocuk 67 kişinin öldüğünü ifade etti. 11 kişi ise halen kayıp.

HALK ÇİÇEK VE OYUNCAK BIRAKIYOR

Bölge halkı ise olay yerine gelip yangından kurtulamayanların yakınlarına baş sağlığı diliyor. Olay yerine çiçek ve oyuncaklar bırakılıyor.

"ALARMLARIN ÇALMAMASI PANİĞE NEDEN OLDU"

Görgü tanıklarına göre, AVM'deki yangın alarmlarının çalmaması, insanların panik yapıp sinema salonları ve çocuk oyunun alanın bulunduğu dumanla dolu dar koridorlara doluşmasına, bazılarının da canlarını kurtarmak için pencerelerden atlamasına neden oldu. AVM personeli, tahliye işlemlerinde organizasyonu sağlayamadı.

Bir görgü tanığı da alarm sesini duymadıklarını, sinema salonuna bağıran birinin girmesiyle durumu fark ettiklerini söyledi.

"BEYLER, BURADA BOĞULUP ÖLECEĞİZ"

Rus NTV televizyonunun yayınladığı bir videoda da AVM'deki yangından kurtulmaya çalışanlar olduğu tahmin edilen kişiler görüldü.

Görüntülerde alevler ve bir grup erkeğin kilitli bir kapıdan kurtulmaya çalıştığı anlar görülüyor. Bu kişilerden biri "Beyler, burada boğulup öleceğiz" dediği duyuluyor.

Görüntülerdeki kişilerin kurtulup kurtulamadığı ise bilinmiyor.

​"YALITIM SİSTEMİ YANGININ YAYILMASINA NEDEN OLDU"

Kemerovo İtfaiyesi Başkanı Sergey Lakovlev'in açıklamasına göre, yangın binadaki alev alabilen termal yalıtım sistemi nedeniyle yayıldı. Bu durum yangının söndürülmesini zorlaştırdı.

OMBUDSMAN: YANGININ NEDENİ KURAL İHLALİ

Rusya Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetseva ise yangının nedenlerininden birinin güvenlik kurallarının ihlali olduğunu söyledi.

"GÜVENLİK GÖREVLİSİ YANGIN UYARI SİSTEMİNİ KAPATMIŞ"

Rusya Soruşturma Komitesi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada binada ciddi güvenlik ihlallerinin olduğu, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, binadaki özel güvenlik görevlilerinden birinin yangın sinyali alındığında yangın uyarı sistemini kapattığını açıkladı.

Güvenlik görevlisinin şüpheli olarak tutuklanmasına yönelik işlemlerin gerçekleştirildiği bildirildi.

AVM YÖNETİCİSİ VE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Rusya Soruşturma Komitesi, olayın nedenlerinin incelenmesi için soruşturma başlattı. AVM'nin yöneticisi, sahibi ve bazı dükkan sahipleri dahil 4 kişi tutukladı.

PUTİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla arayarak Kemerovo Valisi ve Acil Durumlar Bakanı ile temasa geçti. Putin, ölenlerin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diledi.

SON 100 YILDA EN BÜYÜK YANGINLARDAN BİRİ

Bu yangın Rusya'da son 100 yılda ölü sayısı bakımından çıkan en büyük yangınlardan biri oldu.

Daha önce bir şekerleme fabrikası olan bina, 2013 yılında AVM'ye dönüştürülmüştü. İçerisindeki evcil hayvan çiftliği gibi çocuklara yönelik alanlar nedeniyle AVM bölge halkının uğrak yerlerindendi.

Rus basını AVM'deki tavşan, kablumbağa, domuz ve keçilerin aralarında bulunduğu 200 kadar hayvanın da telef olduğunu aktardı.

Rusya'da 1999 yılında Samara kentindeki bir yangında 57 kişi, 2007 yılında Krasnodar bölgesinde çıkan yangında 63 kişi, Perm kentinde 2009 yılında çıkan yangında ise 153 kişi ölmüştü.

Kaynak: haberinburada