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AVM'de Hesaba İtiraz Eden İş Adamı Restoran Çalışanları Tarafından Feci Şekilde Dövüldü

AVM'DE HESABA İTİRAZ EDEN İŞ ADAMI RESTORAN ÇALIŞANLARI TARAFINDAN FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ

Sivas'ta iş adamı Adem Demir, AVM'deki bir restoranda gelen hesaba itiraz etti. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Demir, restoran çalışanları tarafından feci şekilde dövüldü.

Tarih : 28 Kasım 2017, 20:20
Puan Ver : Avm'de Hesaba İtiraz Eden İş Adamı Restoran Çalışanları Tarafından Feci Şekilde Dövüldü(8/10)4

Sivas'ta, ticaretle uğraşan Adem Demir (41), bir alışveriş merkezinde (AVM) yemek yediği restoranda, hesap yüzünden çıkan tartışmada çalışanlar tarafından dövüldüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

YEMEDİĞİ ÜRÜNLERİ DE HESAPTA GÖRDÜ

Olay, geçen pazar günü saat 19.30 sıralarında bir AVM'de meydana geldi. Sivas'ta ticaretle uğraşan ve bir dönem CHP'den milletvekili aday adayı olan Adem Demir, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte gittiği AVM'de bir restoran zincirinin şubesinde yemek yedi. Yemek sonrası hesabı ödeyen Demir, para üstü ile birlikte gelen fişe baktığında yemediği ürünlerin de listede yer aldığını iddia ederek garsona itiraz etti. Ardından Adem Demir ile restoran müdürü Mehmet F.Ç. arasında tartışma çıktı. Demir, tartışmaya dahil olan restoran çalışanları tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan Adem Demir'in burnunda iki kırık olduğu belirlendi. Tedavisi yapılan Demir, Şehit Adem Tut Polis Merkezi Amirliği'ne giderek restoran ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu. Polis merkezi çıkışında konuşan Adem Demir, şöyle dedi:

PARALARI KARŞILIKLI BİRBİRLERİNE ATTILAR

"Çok tirajikomik bir olay. Ailemizle yemeğe gittik. Yemeğimizi yedik, tam kalkacakken faturayı istedik. O anda kutu içerisinde adisyon geldi. Ben bakmadan içerisine ücretini koydum, gönderdim. Ondan sonra para üstü gelince yanında bir de fiş geldi. Bizim hiç almadığımız, masamıza gelmeyen ürünleri fatura ettiklerini gördük. Sonra oradaki garsona itiraz ettik. Müdürü istedik, gelmedi. Akabinde bir arkadaş çıktı geldi, bizim masamıza adisyon kutusunu attı. İçerisini açtığımda verdiğimiz ücreti bize iade etmişlerdi, bir açıklama da yapmadan. Tabii bunun üstüne ben müdürle görüşme isteğimi tekrar ilettim. Arkada bir kişi vardı, yanına gittim. Bana parayı kendisinin gönderdiğini söyledi. Ben de kaldırdım parayı masanın üzerine attım."

EŞİNİN VE ÇOCUĞUNUN YANINDA SALDIRDILAR

Bu tartışma sonrası restoran personelinin kendisine eşi ve çocuklarının yanında saldırdığını ifade eden Demir, "Ölümden döndük. Küçük bir tartışma olayı büyük bir noktaya getirdi. Böyle bir şeyin yaşanmasını, özellikle çocuklarımın önünde olmasını asla tasvip etmem. Yalnız en çok üzüldüğüm nokta; insanlar çok duyarsız olmuş. O esnada acaba ne oluyor ne bitiyor diyen kimse olmadı. Şu anda burnumda iki tane kırık var. Belki cerrahi bir operasyona da girebilirim. O gece hastaneden çıkıp karakola ifade vermeye geldiğimde ağzımdan kan gelmeye başladı. Bunun üzerine arkadaşlarımızla tekrar hastaneye gittik. Aşırı kan kaybından dolayı şoka girmişim. Eşim hemşire. İlk müdahaleyi eşim ve diğer arkadaşlar yaptı" diye konuştu.

MÜDÜRÜN İŞİNE SON VERİLDİ

Adem Demir'in avukatı Ahmet Sebahattin Buyrukoğlu da restoran ve çalışanları hakkında şikayetçi olduklarını ve yasal işlem başlattıklarını söyledi.

Restoran zincirinin şubesi olayla ilgili açıklama yapmazken, müdür Mehmet F.Ç.'nin işine son verildiği öğrenildi. Mehmet F.Ç. ve işyeri çalışanları hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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