Hindistan'ın kuzey batısında Sri Ganganagar'da bulunan AVM'de bir anne, yürüyen merdivenlere binerken kucağındaki bebeğini elinden düşürdü. Kan donduran o anlar alışveriş merkezinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

SELFIE ÇEKMEYE HAZIRLANIYORLARDI

Görgü tanıklarının ifadesine göre anne-baba çocuklarıyla birlite ve üst kata çıkmak için yürüyen merdivene yöneldi. Selfie çekmek için hazırlanan babanın elindeki telefona bakan anne merdivene adımı atar atmaz çocuğu kucağından kayarak merdiven boşluğunda aşağı düştü.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Dengesini kaybeden annenin ellerinin arasında kayan çocuK karşısında aile şoke olup hemen aşağıya koşmaya başladı ancak üç kat aşağı düşen çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİS "KAZA" DEDİ

Polis sözcüsü olayın net bir şekilde kaza olduğunu ifade ederken aile de ifadesinde bunun talihsiz bir kaza olduğunu söyleyerek herhangi bir suçlamayı kabul etmeyeceklerini bildirdi. Yetkililer araştırmanın sürdüğü söyledi.

Kaynak: haberinburada