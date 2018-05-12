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Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
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AVM'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü

AVM'DE KORKUNÇ ANLAR! SELFİE ÇEKMEK İSTERKEN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞÜRDÜ

Hindistan'da AVM'deki yürüyen merdivenlerde selfie çekmek isteyen ailenin bebeği, annesinin kucağından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü(6/10)2

Hindistan'ın kuzey batısında Sri Ganganagar'da bulunan AVM'de bir anne, yürüyen merdivenlere binerken kucağındaki bebeğini elinden düşürdü. Kan donduran o anlar alışveriş merkezinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

SELFIE ÇEKMEYE HAZIRLANIYORLARDI

Görgü tanıklarının ifadesine göre anne-baba çocuklarıyla birlite ve üst kata çıkmak için yürüyen merdivene yöneldi. Selfie çekmek için hazırlanan babanın elindeki telefona bakan anne merdivene adımı atar atmaz çocuğu kucağından kayarak merdiven boşluğunda aşağı düştü.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Dengesini kaybeden annenin ellerinin arasında kayan çocuK karşısında aile şoke olup hemen aşağıya koşmaya başladı ancak üç kat aşağı düşen çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİS "KAZA" DEDİ

Polis sözcüsü olayın net bir şekilde kaza olduğunu ifade ederken aile de ifadesinde bunun talihsiz bir kaza olduğunu söyleyerek herhangi bir suçlamayı kabul etmeyeceklerini bildirdi. Yetkililer araştırmanın sürdüğü söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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