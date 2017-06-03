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avm'lerin kapanış saatlerine ramazan ayarı

AVM'LERİN KAPANIŞ SAATLERİNE RAMAZAN AYARI

İstanbul'daki bazı AVM'ler iftarın geç saatlerde olması dolayısıyla şimdiden, bazıları da alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan Bayramına yakın günlerde kapanış saatlerini 23.00'e kadar uzatma kararı aldı

Tarih : 03 Haziran 2017, 15:02
Puan Ver : Avm'lerin Kapanış Saatlerine Ramazan Ayarı(9/10)6


İstanbul'daki bazı AVM'ler iftarın geç saatlerde olması dolayısıyla şimdiden bazıları da alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan Bayramına yakın günlerde kapanış saatlerini 23.00'e kadar uzatma kararı aldı.



Ramazan ayında Hacivat-Karagöz oyunundan fasıl dinletisine, semazenden akrobat gösterisine kadar çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği AVM'lerde kapanış saatleri uzatıldı.



Forum İstanbul, Marmara Forum, Historia Fatih Alışveriş ve Yaşam Merkezi kapanış saatini 23.00'e kadar uzatan AVM'ler arasında yer alıyor.



Historia Fatih Alışveriş ve Yaşam Merkezi ramazan ayı boyunca kapanış saatini 23.00'e kadar çekti. AVM'de her salı ve cuma günü iftardan önce ve sonra fasıl dinletisi, her cumartesi ve pazar günü ise ramazan etkinlikleri söz konusu.



Historia'da ramazan etkinlikleri kapsamında, neyzen, semazen, kukla, sihirbaz, akrobat gösterisinin yanı sıra Kavuklu ile Pişekar, Hacivat-Karagöz orta oyunu da sergileniyor.



 



kaynak:sabah








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