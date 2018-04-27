Erkeklerde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde İspanyol ekibi Baskonia'yı 3-1 ile geçen Fenerbahçe Doğuş, bu sezon da Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazandı.

Yaptığı yatırımlarla THY Avrupa Ligi'nde son 3 sezonda Dörtlü Final'de mücadele eden sarı-lacivertli ekip, üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'de boy gösterecek. Dörtlü Final'de 2015'te dördüncü, 2016'da ikinci, 2017'de de şampiyon olan Fenerbahçe Doğuş, üst üste ikinci kez kupayı kaldırmak istiyor.

DARÜŞŞAFAKA KUPAYI TÜRKİYE'YE İKİNCİ KEZ GETİRDİ

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı ise ULEB Avrupa Kupası'nda sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Çeyrek finalde Karadağ'ın Buducnost VOLI, yarı finalde ise Alman ekibi Bayern Münih'i eleyen Darüşşafaka, finalde ise yenilgisiz rakibi Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı iki karşılaşmada da yenerek kupayı müzesine götürdü.

Yeşil-siyahlılar, aynı organizasyonda 2015-2016 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın ardından bu kupayı Türkiye'ye getiren ikinci ekip oldu.

ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Darüşşafaka, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elde etti.

GALATASARAY, KADINLAR FIBA AVRUPA KUPASINI KAZANDI

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.

Daha önce bir kez şampiyon olduğu organizasyonun yarı finalinde İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı eleyen sarı-kırmızılı ekip, finalde İtalya'nın Reyer takımını İstanbul'daki karşılaşmada 90-68 mağlup etti, İtalya'da ise 72-65 kaybetmesine rağmen kupanın sahibi oldu.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 4. OLDU

Geçen sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı müzesine götüren Yakın Doğu Üniversitesi, bu sezon ilk kez mücadele ettiği FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e katılma başarısı elde etti.

Macaristan'ın Sopron kentinde düzenlenen Dörtlü Final'in yarı final karşılaşmasında ev sahibi Sopron Basket'e 68-65 kaybeden Yakın Doğu Üniversitesi, üçüncülük maçında ise Rus ekibi Dinamo Kursk'a 87-82 yenildi ve organizasyonu dördüncü tamamladı.

Kaynak: haberinburada