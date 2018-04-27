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Avrupa Birliği, Galatasaray'a Teşekkür Etti
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Avrupa Birliği, Galatasaray'a Teşekkür Etti

AVRUPA BİRLİĞİ, GALATASARAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Avrupa Birliği, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e Suriyeli çocuklar için yapılan organizasyon nedeniyle teşekkür mektubu yolladı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : Avrupa Birliği, Galatasaray'a Teşekkür Etti(10/10)6

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'den, Suriyeli çocuklar için yapılan organizasyon nedeniyle teşekkür mektubu geldi.

"İŞ BİRLİKLERİMİZİN GELECEKTE DE DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Berger'in mektubunda Galatasaray'ın misafirperverliğine teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Suriyeli çocuklar için 16-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen etkinliklerdeki emeğiniz ve doğrudan ilginiz için size teşekkür etmek istiyorum. İş birliğiniz ve olağanüstü çabalarınız sayesinde sığınmacılar için dayanışma oluşturduk. Galatasaray Kulübü tarafından gösterilen misafirperverlik ve profesyonellik için müteşekkirim. Size katkılarınızdan dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyor, yeni iş birliklerimizin gelecekte de devam etmesini diliyorum."

12 SURİYELİ ÇOCUK GALATASARAY ANTRENMANINDA FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Galatasaray Kulübü, AB Türkiye Delegasyonu ve Türk Kızılayı, 16 ve 18 Nisan'da düzenlenen etkinliklerle Türk ve Suriyeli çocuklara sürpriz hazırlamıştı. Düzenlenen ilk organizasyonda, 12 sığınmacı çocuk, Galatasaray'ın antrenmanında futbolcularla bir araya gelmişti. Sığınmacı çocuklar, Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçını da statta izlemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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