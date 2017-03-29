

Suriye'deki iç savaşın neden olduğu göç dalgasıyla baş etmekte zorlanan ve bu konuda kriz üzerine kriz yaşayan Avrupa Birliği'nde yeni bir mülteci çatlağı oluşacak gibi gözüküyor.







Çatlağın nedeni ise, AB'nin her ülkenin mültecileri adil bir şekilde paylaşmasını öngörmek için uygulamaya koyduğu yeniden yerleştirme planından çıkmak isteyen Avusturya hükümeti.







Konuyla ilgili kabine toplantısının ardından gazetecilere bir açıklama yapan Avusturya Başbakanı Christian Kern, "Bütün zorunluluklarını zaten yerine getiren Avusturya için bir istisna yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunu Avrupa Komisyonu'nda tartışmaya açacağız." ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk