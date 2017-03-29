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avrupa birliği'nde bir çatlak daha!

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BİR ÇATLAK DAHA!

Avusturya, her yıl belli sayıda mülteci alma şartı koşan AB programından çıkmak istiyor

Tarih : 29 Mart 2017, 13:10
Puan Ver : Avrupa Birliği'nde Bir Çatlak Daha!(9/10)11


 Suriye'deki iç savaşın neden olduğu göç dalgasıyla baş etmekte zorlanan ve bu konuda kriz üzerine kriz yaşayan Avrupa Birliği'nde yeni bir mülteci çatlağı oluşacak gibi gözüküyor.



Çatlağın nedeni ise, AB'nin her ülkenin mültecileri adil bir şekilde paylaşmasını öngörmek için uygulamaya koyduğu yeniden yerleştirme planından çıkmak isteyen Avusturya hükümeti.



Konuyla ilgili kabine toplantısının ardından gazetecilere bir açıklama yapan Avusturya Başbakanı Christian Kern, "Bütün zorunluluklarını zaten yerine getiren Avusturya için bir istisna yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunu Avrupa Komisyonu'nda tartışmaya açacağız." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








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