AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN KAMUSAL ALANLARA ÜCRETSİZ Wİ-Fİ!
Avrupa Birliği, belediye, hastane ve park gibi kamusal alanlara ücretsiz kablosuz internet altyapısı kuruyor
Avrupa Birliği (AB), belediye, hastane, park gibi kamusal alanlarda ücretsiz kablosuz internet (Wi-Fİ) sağlanması için 120 milyon avro kaynak ayrılması konusunda uzlaştı.
Avrupa Parlamentosu (AP), AB Konseyi ve AB Komisyonu, üye ülkelerde belediye, hastane, park gibi kamusal alanlarda ücretsiz kablosuz internet sağlanan noktalar kurulması projesinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.
Buna göre, AB için Wi-Fi (WİFİ4EU) adlı projeye önümüzdeki 2 yıl için toplam 120 milyon avro kaynak ayrılacak.
Bu kaynak öncelikle internet bağlantısının sınırlı veya sıkıntılı olduğu bölgelerdeki kamusal alanlarda halka ücretsiz kablosuz internet sağlanacak noktalar kurulmasını sağlayacak.
kaynak:habertürk
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