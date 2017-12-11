Tesla'nın Hızlı Şarj İstasyonlarını Türk Şirketi Gersan Elektrik Üretecek
Bakırköy'de Yıkım Çalışmasında İşçi Hayatını Kaybetti! Belediye Başkanı, Tepkili Vatandaşı Tehdit Etti
Avrupa Birliği'nden Netanyahu'ya: Trump'ın Kudüs Kararını Desteklemiyoruz
Sırtına 2 Metrelik Mızrak Saplandı, Hastanedekiler Şaştı Kaldı
Aydın'da Yaya Güvenliği İçin 3 Boyutlu Yaya Geçidi Yapıldı
Bakan Kaya, Uçakta Fenalaşan Yolcuya Müdahale Etti
Kars'ta Yaşatılmaya Çalışılan Cirit Geleneği Nefes Kesti
Erzurum -25 Dereceyi Gördü, Camlar Buz Tuttu
Bayern Münih Gaf Yaptı: Türkiye'nin Başkenti İstanbul'a Gidiyoruz
Mitsubishi, Türkiye'deki Fabrikasını 12 Aralık'ta Açıyor
Boks Maçında İngiliz Sporcunun Kulağı Koptu
Skandal Görüntü! Abd, İngiltere Ve Fransa Askerleri, Ypg Ve Aşiret Liderleriyle Toplandı
Şampiyonlar Liginde Beşiktaş'a Bayern Münih Gelince Fikret Orman'ın Morali Bozuldu
Bakan Şimşek: Kit'lerde Çalışan Taşeronun Kadroya Geçmesi Yanlış Olur
Instagram'da 2017'nin Enleri Açıklandı, İstanbul Da Listede
Bayern Münih, Beşiktaş'la Eşleşince Geliyoruz Mesajı Yolladı
Cari Açık Ekim'de Arttı
Kim Gelsin? Diye Sordular, Taraftarın Yarısı Beşiktaş Dedi
Esad'la Görüşen Putin, Rus Askerlerine Suriye'den Çekilme Emri Verdi
Deutsche Bank'tan Bitcoin İçin 2018 Uyarısı: Çökebilir

Avrupa Birliği'nden Netanyahu'ya: Trump'ın Kudüs Kararını Desteklemiyoruz

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN NETANYAHU'YA: TRUMP'IN KUDÜS KARARINI DESTEKLEMİYORUZ

20 yıl sonra ilk kez bir İsrail Başbakanı Brüksel'i ziyaret etti. AB yetkilileri İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, Trump'ın Kudüs kararını desteklemediklerini açıkladı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 17:50
Puan Ver : Avrupa Birliği'nden Netanyahu'ya: Trump'ın Kudüs Kararını Desteklemiyoruz(6/10)2

20 yıl sonra Brüksel'i ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı olan Binyamin Netanyahu Avrupa Birliği'nden (AB) Kudüs konusunda istediği desteği alamadı.

"ABD'NİN KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

AB yetkilileriyle bir araya gelen Netanyahu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek "Çoğu Avrupa ülkesinin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacağına, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağına ve güvenlik, refah ve barış için çalışacağına inandığını" söyledi.

"TRUMP'IN KARARINI DESTEKLEMİYORUZ"

Netanyahu ile Brüksel'de görüşen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yanıtı ise "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını desteklemiyoruz" oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çarşamba günü Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması İslam dünyasında büyük tepki görmüş, birçok ülkede gösteriler düzenlenmişti.MOGHERİNİ: AB'NİN POZİSYONU DEĞİŞMEDİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise birliğin Kudüs meselesindeki pozisyonunun değişmediğini söyledi. Mogherini AB'nin Kudüs konusunda "uluslararası uzlaşıyı" tanımayı sürdüreceğini belirtti.AB temsilcisi, "İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlıkta en gerçekçi çözüm iki devletli ve Kudüs'ün her iki devletin de başkenti olduğu yapıya dayanıyor" dedi.

ULUSLARARASI DURUM NEDİR?

İsrail Kudüs'ün başkenti olduğunu iddia ediyor.Filistinliler ise 1967 yılında İsrail tarafından işgal edilen Doğu Kudüs'ün gelecekte kuracakları Filistin devletinin başkenti olacağını vurguluyor.İsrail'in Kudüs üzerindeki egemenliği uluslararası toplam tarafından tanınmıyor ve ülkeler büyükelçiliklerini Tel Aviv'de tutuyor.1993'te İsrail ile Filistin Özerk Yönetimi arasında imzalanan Oslo Anlaşmaları, Kudüs'ün nihai statüsünün barış görüşmelerinin son aşamalarında ele alınmasını öngörüyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avrupa  Birliği  Nden  Netanyahu  Ya  Trump  In  Kudüs  Kararını  Desteklemiyoruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER