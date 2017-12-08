AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Trump'ın Kudüs kararı ile ilgili "bizi tekrar karanlık zamanlara döndürür" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Trump'ın Kudüs kararına çok sert tepki gösterdi.

"KARANLIK ZAMANLAR"

Mogherini, Trump'ın Kudüs kararı ile ilgili "bizi tekrar karanlık zamanlara döndürür" açıklamasında bulundu. Mogherini, dün de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili açıklamasından dolayı ciddi endişe duyduklarını belirtmişti.

Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin tutumunun değişmediğini ifade ederek, müzakereler yoluyla iki tarafın da beklentilerini karşılayacak şekilde ve Kudüs'ün gelecekte iki devletin de başkenti olmasını sağlayan bir çözümün bulunması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: haberinburada