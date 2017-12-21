Avrupa'da Noel heyecanı yaşanırken hemen öncesinde yeşil sahada da futbol heyecanı zirve yapacak. La Liga'da Real Madrid, Barcelona'yı ağırlayacak. Premier Lig'de Arsenal'in konuğu Liverpool olacak. İtalya Serie A'da şampiyonluk adayı Juventus, zirve yarışındaki rakiplerinden Roma ile karşılaşacak.

LA LİGA'DA EL CLASİCO ZAMANI

La Liga'nın 17'nci haftasında Barcelona, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid deplasmanına çıkıyor. 23 Aralık Cumartesi saat 15: 00'da oynanacak maç şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor. El Clasico'da son 10 karşılaşmada Real Madrid, 5 galibiyet alırken, Barcelona, 4 galibiyet elde etti. 1 maç ise berabere sonuçlandı. Real Madrid, 1 maç eksiğiyle lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor. Madrid, bu sezon oynadığı 15 lig maçında 9 galibiyet alırken, 4 maçı berabere tamamladı. 2 maçtan da mağlup ayrıldı. Bu maçlarda 30 gol attı ve 11 gol yedi. Lider Barcelona, ligde oynadığı 16 karşılaşmadan 13 galibiyet çıkardı. 3 maçı berabere bitirirken, 42 gol attı ve sadece 7 golü kalesinde gördü. Bu sezon başında İspanya Süper Kupası'nda karşılaşan iki dev ekibin maçları 3-1 ve 2-0'lık skorlarla sonuçlanırken kupayı müzesine götüren ekip Real Madrid oldu.

PREMİR LİG'DE BU HAFTA KIRMIZILARIN SAVAŞI OLACAK

Premier Lig'de 19'uncu hafta mücadelesinde Arsenal, 22 Aralık Cuma günü Emirates Stadyumu'nda Liverpool ile karşılaşacak. Arsenal, 1 puan gerisinde olduğu 4'üncü sıradaki Liverpool'u yenerek rakibini geçmek, Liverpool ise deplasmanda galip gelerek üst sıralarla puan farkının açılamasını engellemek istiyor. İngiliz ekiplerinin aralarında oynanan son 10 karşılaşmada 4 Liverpool galibiyeti bulunurken, 3 maçı Arsenal kazandı. 3 maç ise berabere sonuçlandı. Arsenal, bu sezon 18 karşılaşmada 10 galibiyet alırken, 3 maç berabere bitti ve 5 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 31 gol attı 20 gol yedi. Liverpool, bu sezon oynadığı 18 lig maçının 9'undan galibiyet çıkarırken, 7 beraberlik aldı ve 2 maçta puan çıkaramadı. Liverpool, oynadığı 18 karşılaşmada 38 gol atıp, kalesinde 20 gol gördü.

JUVENTUS-ROMA MAÇLARI BOL KIRIMIZI KARTLI GEÇİYOR

Serie A'da Napoli'nin 1 puan gerisinde 2'nci sırada zirve mücadelesini sürdüren Juventus, 3 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan Roma'yı 23 Aralık Cumartesi günü Allianz Stadyumu'nda konuk edecek. İki ekip arasında oynanan son 10 karşılaşmada 5 galibiyetle Juventus'un üstünlüğü bulunurken, Roma 4 galibiyet elde etti. 1 maç berabere bitti. Son 10 karşılaşmada 7 kırmızı kart çıktı.

Juventus, ligde oynadığı 17 karşılaşmadan 13 galibiyet çıkardı. 2 maçı berabere biten siyah beyazlılar 2 de mağlubiyet aldı. Ligin en çok gol atan takımı 17 karşılaşmada 44 gol bulup, 14 gole engel olamadı. Roma'nın ise bir maçı eksik olduğundan dolayı 16 hafta sonunda 12 galibiyet, 2 beraberliği ve 2 mağlubiyeti bulunmakta. Roma bu karşılaşmalarda 28 gol atıp, 10 gol yedi.

Kaynak: haberinburada