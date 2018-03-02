AVRUPA FUTBOLUNDA CENNET GİBİ HAFTA
Avrupa liglerinde bu hafta Manchester City - Chelsea, Milan - Inter, Napoli - Roma ve Barcelona - Atletico Madrid karşılaşmaları oynanacak.
Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde bu hafta sonu sporseverleri heyecanlandıracak önemli maçlar oynanacak.
İngiltere Premier Lig'de 16 puan farkla liderliğini sürdüren Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 4 Mart Pazar günü 29. hafta maçında son şampiyon Chelsea'yi ağırlayacak.
Ligdeki son 4 maçından üçünü kaybeden Chelsea, geçen hafta Lig Kupası'nı müzesine götüren, Arsenal ile 5 günde oynadığı iki maçta 6 gol atan Manchester City deplasmanından galibiyetle ayrılmanın yollarını arayacak.
MİLAN - INTER
Avrupa futbolunda bir başka büyük maç heyecanı da İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) yaşanacak. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde Inter'i konuk edecek.
Şampiyonluk yarışında uzakta kalan iki takım arasında ilk yarıda oynanan ve Mauro Icardi'nin "hat-trick" yaptığı mücadeleyi Inter 3-2 kazanmıştı.
NAPOLİ, CENGİZ'Lİ ROMA İLE KARŞILAŞACAK
Serie A'da dikkati çeken bir diğer mücadelede ise son altı yılın şampiyonu Juventus'un dört puan önünde yer alan lider Napoli, yarın sahasında Cengiz Ünderli Roma ile karşılaşacak.
BARCELONA'NIN RAKİBİ ATLETICO MADRID
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde lider Barcelona, kendisini 5 puan geriden takip eden Atletico Madrid'i pazar günü sahasında ağırlayacak.
İki takım arasındaki son beş maçın üçü 1-1 berabere sona ererken, diğer iki mücadeleyi Katalan ekibi deplasmanda 2-1'lik skorlarla kazandı.
Kaynak: haberinburada
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