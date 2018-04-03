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Avrupa Hava Sahasını Kilitlendi! İstanbul'dan Kalkan Uçaklar da Etkileniyor

AVRUPA HAVA SAHASINI KİLİTLENDİ! İSTANBUL'DAN KALKAN UÇAKLAR DA ETKİLENİYOR

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı, sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarda gecikme ve iptaller yaşanıyor. Arızadan İstanbul çıkışı uçuşlar da etkileniyor.

Tarih : 03 Nisan 2018, 18:20
Puan Ver : Avrupa Hava Sahasını Kilitlendi! İstanbul'dan Kalkan Uçaklar Da Etkileniyor(7/10)3

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarda gecikme ve iptaller yaşanıyor. Arızadan İstanbul çıkışı uçuşlar da etkilenirken, özellikle Atatürk Havalimanı'ndan Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor.

TEKNİK ARIZA

Airporthaber'in haberine göre, Eurocontrol'ün uçuşları düzenleyen sistemlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle teknik bir arıza meydana geldi.

AVRUPA UÇUŞLARINDAN İPTAL VE GECİKMELER VAR

Söz konusu arıza nedeniyle Avrupa'dan yapılacak uçuşların durdurulduğu, Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda ise iptallerin ve gecikmelerin yaşandığı kaydedildi.

İSTANBUL'DAN KALKAN UÇAKLAR DA ETKİLENİYOR

Mevcut arızadan İstanbul çıkışı uçuşlar da etkilenirken, özellikle Atatürk Havalimanı'ndan Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda gecikmelerin yaşandığı belirtiliyor. Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildiriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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