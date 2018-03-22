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Avrupa Konseyi, Türkiye'nin Yunanistan Ve Rum Yönetimi'ne Karşı Hamlelerini Kınayacak
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Avrupa Konseyi, Türkiye'nin Yunanistan ve Rum Yönetimi'ne Karşı Hamlelerini Kınayacak

AVRUPA KONSEYİ, TÜRKİYE'NİN YUNANİSTAN VE RUM YÖNETİMİ'NE KARŞI HAMLELERİNİ KINAYACAK

Avrupa Konseyi, Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı hamlelerini yasa dışı olarak tanımlayacak.

Tarih : 22 Mart 2018, 13:50
Puan Ver : Avrupa Konseyi, Türkiye'nin Yunanistan Ve Rum Yönetimi'ne Karşı Hamlelerini Kınayacak(9/10)5

AB liderlerinin bugün düzenleyeceği zirvenin sonuç bildirisi taslağı basına sızdı. AFP haber ajansı, Avrupa Konseyi'nin bugün toplantıdan önce Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı hamlelerini 'yasa dışı' olarak tanımlayacağı ve toplantıda Türkiye'ye kınayacağı ifade edildi.

YUNANİSTAN VE RUM YÖNETİMİ'NİN YANINDA YER ALACAKLAR

Avrupa Konseyi, Türkiye'nin karşısında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanında yer aldığı ifadesi yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN HAMLELERİNİ YASA DIŞI OLARAK TANIMLANACAK

Habere göre, Avrupa Birliği liderleri tarafından hazırlanan bir taslağa göre Türkiye'nin, Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı hamleleri 'yasa dışı' olarak tanımlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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