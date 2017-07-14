AVRUPA LİGİ'DE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe, Sturm Graz-Mladost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray, ise Östersunds'u elemesi halinde Inter Bakü - Fola Esch maçının galibiyle eşleşecek.
TURU GEÇEN TAKIMLAR PLAY-OFF TURUNA YÜKSELECEK
3. Ön Eleme Turu'nu geçen takımlar play-off turuna yükselecek ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılma mücadelesi verecek. Atiker Konyaspor ise kupaya gruplarda dahil olacak.
Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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