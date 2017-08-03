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AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE, STURM GRAZ'I ELEYEREK PLAY-OFF TURUNA KALDI


Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Eleyerek Play-off Turuna Kaldı
Tarih : 03 Ağustos 2017, 23:30
Puan Ver : Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Eleyerek Play-Off Turuna Kaldı(10/10)6

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe, taraftarı önünde Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. 90. dakika sonunda Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Avusturya'daki ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde adını bir üst tura yazdırdı.

DİRAR TURU GETİRDİ

Mücadelede Fenerbahçe'nin golünü 32. dakikada Nabil Dirar kaydetti. Sturm Graz'ın golünü ise 66. dakikada Huspek attı.

KURA CUMA GÜNÜ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi 4 Ağustos Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde saat 14:00'da yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak. TSİ 14:00'te gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi Play - Off kura çekimi Tivibu Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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