AVRUPA LİGİ'NDEKİ FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme Turu rövanşındaki Fenerbahçe-Sturm Graz maçının ilk 11'leri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 yendiği maçın rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Ülker Stadı'nda konuk edecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Madley yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Ozan, Josef, Alper, Dirar, Valbuena, Ahmethan
Sturm Graz'ın ilk 11'i: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Jeggo, Hierlander, Zulj, Huspek, Rocher, Alar
Kaynak: haberinburada
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