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AVRUPA LİGİ'NDEKİ GALATASARAY-ÖSTERSUNDS MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU


Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Östersunds Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Tarih : 20 Temmuz 2017, 19:40
Puan Ver : Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Östersunds Maçının İlk 11'leri Belli Oldu(7/10)3

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, 2-0 yenildiği maçın rövanşında İsveç ekibi Östersunds'u Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ahmet, Maicon, Carole, Tolga, Selçuk, Sinan, Belhanda, Yasin, Gomis

Östersunds: Keita, Mukiibi, Papagiannopoulos, Pettersson, Mensah, Nouri, Bachirou, Widgren, Ghoddos, Sema, Gero

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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