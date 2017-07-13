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Avrupa Ligi'ndeki Östersunds-Galatasaray Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
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AVRUPA LİGİ'NDEKİ ÖSTERSUNDS-GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU


Avrupa Ligi'ndeki Östersunds-Galatasaray Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Tarih : 13 Temmuz 2017, 19:50
Puan Ver : Avrupa Ligi'ndeki Östersunds-Galatasaray Maçının İlk 11'leri Belli Oldu(5/10)1

UEFA Avrupa Ligi 2.Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, İsveç ekibi Östersunds ile deplasmanda karşı karşı karşıya gelecek. Saat 20:00'de Kanal D'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Ahmet, Maicon, Linnes, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin Öztekin, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis

Östersunds'un ilk 11'i: Keita, Widgren, Petterson, Papagiannopoulos, Mensah, Nouri, Bachirou, Mukiibi, Sema, Gero, Ghoddos

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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