AVRUPA LİGİ'NDEKİ ÖSTERSUNDS-GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi 2.Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, İsveç ekibi Östersunds ile deplasmanda karşı karşı karşıya gelecek. Saat 20:00'de Kanal D'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Ahmet, Maicon, Linnes, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin Öztekin, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis
Östersunds'un ilk 11'i: Keita, Widgren, Petterson, Papagiannopoulos, Mensah, Nouri, Bachirou, Mukiibi, Sema, Gero, Ghoddos
Kaynak: haberinburada
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