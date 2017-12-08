PKK ve DHKP-C'li teröristlere geçen ay yasak getiren Avrupa Parlamentosu'nda, Ortadoğu'daki gelişmelerin konuşulduğu görüşmeye canlı bağlanan YPG'li bir kadın terörist vekillere akıl verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) teröristlere açıktan destek vermeye devam ediyor. Teröre kuçak açan Avrupa Parlamentosu'nda Orta Doğu'daki yeni gelişmelerin masaya yatırıldığı bir görüşme yapıldı.

YPG'Lİ TERÖRİSTTEN GÖRÜŞ ALDILAR

Görüşmeler devam ederken, YPG'li bir kadın terörist Skype uygulamasından görüntülü olarak canlı bağlantı yaparak vekillere akıllar verdi.

AP, TERÖRİSTLERİ YASAKLAMIŞTI

Avrupa Parlamentosu, Kasım ayında aldığı kararla, PKK ve DHKP-C'nin de aralarında olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesindeki kişi ve grupların Avrupa Parlamentosuna girişini yasaklamıştı.

AP üyelerine gönderilen genelgeye göre, AP Başkanı Antonio Tajani'nin AB terör örgütleri listesinde yer alan tüm kişi, grup ve yapıların AP'ye erişimine yasak getirilmesi yönündeki teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Bu karar çerçevesinde, AP üyeleri ve siyasi grupların AB Konseyi listesindeki grup ve yapıları temsil eden kişileri davet etmemesi veya AP binalarına erişimlerinin kolaylaştırmamaları istendi.

Kaynak: haberinburada