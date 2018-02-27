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Avrupa Yakası'nın Tahtına Aday Olan Jet Sosyete, Reytinglerde Fena Çakıldı

AVRUPA YAKASI'NIN TAHTINA ADAY OLAN JET SOSYETE, REYTİNGLERDE FENA ÇAKILDI

Reyting yarışının kıran kırana yaşandığı pazar gecesinde birinci Survivor, ikinci Savaşçı oldu. Gülse Birsel'in dizisi Avrupa Yakası'nı tahtından edeceği konuşulan Jet Sosyete reytingde umduğunu bulamadı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 08:40
Puan Ver : Avrupa Yakası'nın Tahtına Aday Olan Jet Sosyete, Reytinglerde Fena Çakıldı(9/10)5

Star TV ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete ilk bölümüyle Çocuklar Duymasın'ı geçmişti. Ancak dizi 2. bölümde reytinglerde çakıldı. Gülse Birsel, Avrupa Yakası'nda yakaladığı başarıyı bir türlü yakalayamıyor.

10. SIRAYA KADAR DÜŞTÜ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın, reytinglerde 4. sırada yer alırken Jet Sosyete 10. sıraya kadar düştü. Reyting birincisi ise TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor oldu.

İşte reyting listesi:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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