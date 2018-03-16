Avrupa Yatırım Bankası Yönetim Kurulu, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi için 932 milyon euro finansman sağlanmasını onayladı.

Avrupa Yatırım Bankasından (AYB) yapılan yazılı açıklamada, AYB'nin, bin 850 kilometrelik Azerbaycan'ın Şahdeniz-2 gaz sahasından Güney Gaz Koridoru ile Avrupa'ya gaz taşıyacak hattın parçası olan TANAP'a 932 milyon avro finansman sağlayacağı kaydedildi.

GEÇEN YIL 500 MİLYON DOLAR FİNANSMAN SAĞLAMIŞLARDI

TANAP'ın, Güney Gaz Koridoru'nun en önemli kısmını oluşturduğu belirtilen açıklamada, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosunun, projenin Avrupa Birliği enerji politikası için stratejik öneme sahip olduğu yönündeki değerlendirmesi hatırlatıldı.

Geçen yıl ekim ayında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulunca, TANAP için Azerbaycan şirketi Güney Gaz Koridoru AŞ'ye (SGC) 500 milyon dolarlık finansman sağlanması onaylanmıştı.

TANAP'ın son hesaplamalara göre yaklaşık 8 milyar dolara mal olması bekleniyor.

TOPLAM MALİYETİ 40 MİLYAR DOLAR

Güney Gaz Koridoru, toplamda 3 bin 500 kilometre uzunluğunda ve 6 ülkeden geçiyor. Toplam maliyeti 40 milyar doları bulacak projenin yaklaşık bin 850 kilometresini TANAP oluşturuyor.

İlk kapasitesi 16 milyar metreküp olarak planlanan TANAP ile 10 milyar metreküp doğalgaz Avrupa'ya, 6 milyar metreküp ise Türkiye'ye taşınacak. TANAP, Yunanistan sınırında Avrupa ayağı olan Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) projesine bağlanacak.

TAP DA 2020'DE TAMAMLANACAK

Bu yılın ortalarında ilk bölümünün tamamlanması planlanan TANAP'ın ardından, TAP'ın da 2020'nin ilk çeyreğinde hazır hale getirilmesi bekleniyor.

TANAP için daha önce Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası olmak üzere uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2 milyar dolar finansman sağlamıştı.

TANAP'ta, Güney Gaz Koridoru'nun yüzde 58, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) yüzde 30 ve BP'nin de yüzde 12'lik hissesi bulunuyor.

Kaynak: haberinburada