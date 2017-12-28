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Avrupa'da Galatasaray ile Daçka aynı gruba düştü

AVRUPA'DA GALATASARAY İLE DAÇKA AYNI GRUBA DÜŞTÜ

EuroCup'taki temsilcilerimizden Galatasaray Odebank, bir diğer Türk takımı Darüşşafaka ile aynı gruba düştü.

Tarih : 28 Aralık 2017, 16:00
Puan Ver : Avrupa'da Galatasaray İle Daçka Aynı Gruba Düştü(9/10)5

EuroCup B Grubu son hafta maçında Hapoel Bank Yahav Jerusalem'i 87-68 mağlup ederek gruptan ikinci çıkan Galatasaray Odeabank, son 16 turunda E Grubu'nda yer alacak.

Sarı-kırmızılıların rakipleri A Grubu'nu lider tamamlayan Darüşşafaka, C Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan ALBA Berlin ve D Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Herbalife Gran Canaria oldu.

MAÇLAR 3 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Dörderden 16 takımın yer aldığı gruplardaki dört takım, 3 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında oynanacak son 16 turunda mücadele edecek. Her takım, rakibiyle evinde ve deplasmanda olmak üzere iki kez karşılaşacak ve gruptaki en iyi iki takım çeyrek finale yükselecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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