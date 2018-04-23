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AVRUPA'DA SALİH MÜSLİM KRİZİ! TÜRK HEYETİ GERİ DÖNME KARARI ALDI


Avrupa'da Salih Müslim krizi! Türk heyeti geri dönme kararı aldı
Tarih : 23 Nisan 2018, 23:00
Puan Ver : Avrupa'da Salih Müslim Krizi! Türk Heyeti Geri Dönme Kararı Aldı(8/10)4

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türk Heyeti Başkanı Akif Çağatay Kılıç, terör örgütü PYD eski eş başkanı Salih Müslim'i konuşmacı olarak davet eden AKPM'ye tepki gösterdi.

KILIÇ, GENEL KURULDAKİ ÇALIŞMALARINI YARIDA KESTİ

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Strazburg'da başlayan AKPM İlkbahar Dönemi Genel Kurulu'nun yan bir etkinliğine Müslim'in davet edilmesini kınadı. Kılıç, söz konusu davete tepki olarak AKPM Genel Kurulu'ndaki çalışmalarını yarıda kesip Türkiye'ye dönme kararı aldığını duyurdu.

"BU ETKİNLİĞİ KINIYORUM"

Birleşik Avrupa Solu (UEL) Grup Başkanı'nın girişimiyle AKPM binasında Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan bir konferans düzenlenmesini ve terör örgütü PYD üyesi Müslim'in buraya davet edilerek sunum yapmasına müsade edilmesini eleştiren Kılıç, "Avrupa Konseyi değerlerine ters düşen ve Avrupa Konseyi standartları yönünden kabul edilmesi mümkün olmayan bu etkinliği kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu

Kılıç, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TÜRKİYE NİSAN OTURUMUNA SINIRLI BİÇİMDE KATILACAKTIR"

"Bu etkinliğin gerçekleştirilmesine izin verilmesini ve terörist Salih Müslim'in AKPM çatısı altında bir etkinliğe katılmasını protesto etmek amacıyla, AKPM Türk Heyeti Başkanı olarak Parlamenter Meclisin Nisan oturumundan ayrılarak Türkiye'ye dönüyorum. Heyet üyelerimizin bazıları AKPM Genel Kurulunda kabul edilecek olan ve Türkiye ile ilgili atıfların yer aldığı bir kısım raporlara yönelik değişiklik önergeleri vermek ve bunları savunmak üzere AKPM'nin Nisan oturumunun kalan kısmına sınırlı biçimde katılacaklardır."

SALİH MÜSLİM FRANSIZ POLİSİ TARAFINDAN KORUNDU

Bu arada AKPM'de düzenlenen yan etkinliğe, HDP'li milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Hişyar Özsoy ve Mithat Sancar'ın da katıldığı öğrenildi. Müslim'in Avrupa Konseyi binasına gelişinde ve etkinlik boyunca Fransız polisi tarafından korunduğu görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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