Avrupa'da Şeytan Alarmı! Türkiye'yi De Etkisi Altına Alacak
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Avrupa'da Şeytan Alarmı! Türkiye'yi de Etkisi Altına Alacak

AVRUPA'DA ŞEYTAN ALARMI! TÜRKİYE'Yİ DE ETKİSİ ALTINA ALACAK

Avrupa, 'Lucifer' (Şeytan) nedeniyle kavruluyor. Birçok güney Avrupa ülkesinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üstüne çıkarken, Türkiye'yi de etkisi altına alması bekleniyor.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 10:10
Puan Ver : Avrupa'da Şeytan Alarmı! Türkiye'yi De Etkisi Altına Alacak(10/10)6

Avrupa'nın güneyi 'Lucifer' (Şeytan) adı verilen sıcak hava dalgası nedeniyle kavruluyor. Birçok güney Avrupa ülkesinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üstüne çıktı.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 50 DERECEYE ULAŞACAK

Halka öğle saatlerinde sokağa çıkmamaları ve sıvı alımını ihmal etmemeleri çağrısı yapılıyor. Afrika'dan esen sıcak rüzgâr ve yüksek nem oranıyla birlikte bazı yerlerde hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaştığı belirtiliyor. Bu sıcaklık dalgasının Türkiye'yi de etkisi altına alması bekleniyor.

REKOR KIRILIYOR

Hava durumu sitesi MeteoAlarm, dün itibarıyla İtalya, İspanya, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya ve Karadağ'ın da bulunduğu 11 ülke için kırmızı alarm verdi. İtalya'da termometre 40 dereceyi gösterirken hastanelerin acil servislerine başvurunun yüzde 15 oranında arttığı bildirildi. İspanya'nın Seville, İtalya'nın Sardunya adası ve Hırvatistan'ın Novska kentinde de sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Hırvatistan'ın Split havalimanında hava sıcaklığı haftabaşında 42.3 derece olarak kaydedildi.ORMAN YANGINLARINDA ARTIŞ GÖZLENDİ

Hava sıcaklıklarının artmasıyla orman yangınlarında da artış gözlendi. İtalya'nın orta bölgesindeki Abruzzo'da orman yangınında 79 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. TARIM DA OLUMSUZ ETKİLENECEK

İtalya'da ilkbaharda yaşanan kırağı, yaz kuraklığı ve dolu yağmurundan tarımın da olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Buna göre zeytin rekoltesinde yüzde 50'lik bir düşüş beklenirken koyunların süt üretiminin de yüzde 30 oranında azaldığı, bunun da yerel peynirlerin üretimini azaltacağı yorumları yapılıyor. İtalya'da kötü hava şartlarından darbe yiyen bir diğer tarım sektörü ise şarapçılık. Kuraklık ve dolu yağmuru nedeniyle bağlarda da erken hasada gidilirken şarap üretimine olumsuz yansımaları olacağı ifade ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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