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avrupa'da türk derbisine bir gün kaldı

AVRUPA'DA TÜRK DERBİSİNE BİR GÜN KALDI

Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak

Tarih : 21 Aralık 2016, 11:47
Puan Ver : Avrupa'da Türk Derbisine Bir Gün Kaldı(6/10)8


Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'le karşılaşacak.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Oynadığı son 4 karşılaşmada sadece bir galibiyet elde edebilen sarı-kırmızlılar, 4 galibiyet ve 9 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.



Son iki maçından yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes ise 6 galibiyet, 7 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.



 



kaynak:sabah








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