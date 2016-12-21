AVRUPA'DA TÜRK DERBİSİNE BİR GÜN KALDI
Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak
Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'le karşılaşacak.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Oynadığı son 4 karşılaşmada sadece bir galibiyet elde edebilen sarı-kırmızlılar, 4 galibiyet ve 9 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
Son iki maçından yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes ise 6 galibiyet, 7 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.
kaynak:sabah
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