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Avrupa'dan Elenen Galatasaray, Uefa Sıralamasında Basamak Atladı
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Avrupa'dan Elenen Galatasaray, UEFA Sıralamasında Basamak Atladı

AVRUPA'DAN ELENEN GALATASARAY, UEFA SIRALAMASINDA BASAMAK ATLADI

UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elenerek hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, UEFA kulüpler sıralamasında 45. sıradan 44. sıraya yükseldi.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 15:40
Puan Ver : Avrupa'dan Elenen Galatasaray, Uefa Sıralamasında Basamak Atladı(6/10)2

Östersunds'a elenerek taraftarlarını üzen Galatasaray, ilginç bir şekilde UEFA sıralamasında 45. sıradan 44. sıraya çıktı. Bu sezon Avrupa'da boy gösteremeyecek Galatasaray'ın, ilerleyen aylarda geriye düşmesi.

CİMBOM BİR ADIM ÇIKTI

İşte Galatasaray ile birlikte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA sıralamasındaki yeni yerleri:

1- REAL MADRİD

2- ATLETİCO MADRİD

3- BARCELONA

4- BAYERN MÜNİH

5- JUVENTUS

6- SEVİLLA

7- PARİS SAİNT-GERMAİN

8- BORUSSİA DORTMUND

9- MANCHESTER CİTY

10- BENFİCA

11- ARSENAL

12- PORTO

13- CHELSEA

14- NAPOLİ

15- BAYER LEVERKUSEN

16- MANCHESTER UNİTED

17- SCHALKE

18- SHAKHTAR DONETSK

19- ZENİT

20- FİORENTİNA

34- BEŞİKTAŞ

44- GALATASARAY

60- FENERBAHÇE

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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