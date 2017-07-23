AVRUPA'DAN ELENEN GALATASARAY, UEFA SIRALAMASINDA BASAMAK ATLADI
UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elenerek hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, UEFA kulüpler sıralamasında 45. sıradan 44. sıraya yükseldi.
Östersunds'a elenerek taraftarlarını üzen Galatasaray, ilginç bir şekilde UEFA sıralamasında 45. sıradan 44. sıraya çıktı. Bu sezon Avrupa'da boy gösteremeyecek Galatasaray'ın, ilerleyen aylarda geriye düşmesi.
CİMBOM BİR ADIM ÇIKTI
İşte Galatasaray ile birlikte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA sıralamasındaki yeni yerleri:
1- REAL MADRİD
2- ATLETİCO MADRİD
3- BARCELONA
4- BAYERN MÜNİH
5- JUVENTUS
6- SEVİLLA
7- PARİS SAİNT-GERMAİN
8- BORUSSİA DORTMUND
9- MANCHESTER CİTY
10- BENFİCA
11- ARSENAL
12- PORTO
13- CHELSEA
14- NAPOLİ
15- BAYER LEVERKUSEN
16- MANCHESTER UNİTED
17- SCHALKE
18- SHAKHTAR DONETSK
19- ZENİT
20- FİORENTİNA
34- BEŞİKTAŞ
44- GALATASARAY
60- FENERBAHÇE
Kaynak: haberinburada
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