Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi'ndeki Rakibi Sturm Graz Oldu
Melo, Galatasaray Gol Yeyince Türkçe Küfürleri Tek Tek Sıraladı
Caner Taslaman Ve Ebubekir Sifil Arasında Habertürk Canlı Yayınında Deve İdrarı Tartışması
Fatih Terim - Selahattin Aydoğdu Kavgasında Terim'in Kaçış Görüntüleri Ortaya Çıktı
Son Dakika! Tbmm İç Tüzük Değişiklik Teklifi Komisyonda Kabul Edildi
Avrupa'dan Elenen Tudor'un Açıklamaları Herkesi Şaşırttı
Adana'da Mobilya Fabrikası Yandı, Vatandaş Film Gibi İzleyip Canlı Yayın Yaptı
Östersunds Teknik Direktörü: Galatasaray Eşleşmesi Rüya Gibiydi
Galatasaraylı Taraftarlar, Protokol Tribününü Esir Aldı, Polis Müdahale Etti
İsrail Polisi, Mescid-İ Aksa Kapısındaki Müslümanlara Saldırdı
Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi'nden Elendi
Elenmeyi Hazmedemeyen Galatasaraylılar Birbirine Girdi
Tt Arena, Hep Bir Ağızdan Aynı Sözlerle İnledi
Çinli Robot Sanbot Türkiye'de! Her An İş Arkadaşınız Olabilir
Başakşehir'den Cimbom'a Gönderme: Taraftarlarınıza Kapımız Açık
Gs'li Bir Taraftar, Takımının Elenmesinin Ardından Passolig Kartını Yaktı
Ünlü Rock Grubu Linkin Park'ın Solisti Chester Bennington İntihar Etti
Alkollü Araç Kullanmaktan Vazgeçmeyince Ehliyetine 10 Yıl El Konuldu
Igor Tudor, Türk Telekom Stadı’Nda Hayatının Şokunu Yaşadı
2 Jöh Timi Kabus Gibi Çöktü! Pkknın Bölge Sorumlusu Agir De Öldürüldü

AVRUPA'DAN ELENEN TUDOR'UN AÇIKLAMALARI HERKESİ ŞAŞIRTTI


Avrupa'dan elenen Tudor'un açıklamaları herkesi şaşırttı
Tarih : 21 Temmuz 2017, 00:50
Puan Ver : Avrupa'dan Elenen Tudor'un Açıklamaları Herkesi Şaşırttı(5/10)1

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Östersunds maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İşte Igor Tudor'un sözleri:

"Öncelikle bu sonuç için tüm taraftarlardan özür diliyorum. Oyuncularımız da büyük hay,l kırıklığı içinde. Belki şu an için kulağa hoş gelmeyebilir ama futbolcularım bugün sahada her şeyi yaptılar. Fakat ne yazık ki bu yeterli olmadı. İki maçta da ellerinden geleni yaptılar ama yeterli olmadı.

"BU SENE MÜKEMMEL GEÇECEK"

Bu konu hakkında yarım saat konuşabiliriz ama boş. Taraftarların baktığı sonuçtur. Taraftarlar için konuşacaklarımız bahane gibi gelecektir. 1.5-2 ay sonra bu maç oynansa kesinlikle farklı olurdu. Geri geleceğiz. Yeni bir takım kuruyoruz. Kesinlikle toparlanacağız. Aramıza katılan yeni oyuncular da olacak. Bence bu sene bizim için mükemmel geçecek."

"İSTİFA ETSEM HOŞUNUZA GİDER DEĞİL Mİ?"

İstifa etsem hoşunuza gider değil mi? Ben de taraftarın yerinde olsam aynı tepkiyi gösterirdim. Bir hoca olarak elimden gelenin en iyisini yaptım. Çok uğraştım. En iyi oyuncularımı oynattım, her oyuncuyu sevdiği bölgelerde oynattım. Fakat olmadı. Elenen bir Galatasaray var. 1 saat de konuşsam taraftarlara masal gibi gelecektir. Sonuç olarak elendik."

"İKİ ÜÇ HAFTA YETERLİ DEĞİL"

"Geçtiğimiz iki sezona bakarsak, Galatasaray hak etmediği yerlerde bitirdi. Bunu değiştirmek istiyoruz. Yeni bir takım kuruyoruz. 10 oyuncu gönderdik Yeni oyuncular geliyor. Şunu söylemek gerekiyor ki, 2-3 hafta yeterli değil. En iyi Belhanda ve Gomis'i görmek için 2-3 hafta yetmez. 5-6 antrenman yaptılar. Mariano aramıza yeni katıldı, 4-5 yeni oyuncu daha var. Onları bekliyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avrupa  Dan  Elenen  Tudor  Un  Açıklamaları  Herkesi  Şaşırttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER