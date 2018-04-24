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Avrupa'dan Türkiye'ye Seçimleri Erteleyin Çağrısı: Kriterlere Uygun Değil

AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE SEÇİMLERİ ERTELEYİN ÇAĞRISI: KRİTERLERE UYGUN DEĞİL

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısında bulundu. Gerekçe olarak, "Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı" gösterildi.

Tarih : 24 Nisan 2018, 13:20
Puan Ver : Avrupa'dan Türkiye'ye Seçimleri Erteleyin Çağrısı: Kriterlere Uygun Değil(6/10)2

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin "Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı" gerekçesiyle Türk hükümetine 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısında bulundu.

"KURALLARIN SEÇİMDEN 3 AY ÖNCE DEĞİŞTİRİLMESİ İLKELERE AYKIRI"

AKPM Denetim Komisyonu adına bu sabah Strasbourg'da alınan kararda, seçim kanununun seçim kararından sadece bir ay önce değiştirilmiş olması, OHAL uygulamasına devam edilmesi, seçimlerin güvenliği ve saydamlığı konusundaki şüpheler ve tartışmalı mühürsüz oy pusulası kararının "seçimlerin demokratik bir ortamda düzenlenemeyeceğini" gösterdiği belirtildi.

Kararda, yeni seçim kanunu ile seçimlerin düzenleneceği tarih arasındaki kısa sürenin siyasi partilere adapte olma ve hazırlanma süresi bırakmadığı not edildi. Seçim kurallarının seçim tarihinden üç ay önce değiştirilmesinin Venedik Komisyonu tarafından belirlenmiş ilkelere aykırı olduğu hatırlatıldı. Seçim barajının yüzde 10'da kaldığı ve bu durumun siyasi çoğulculuk anlayışıyla bağdaşmadığı kaydedildi.

SEÇİMLERİN ERTELENMESİ TAVSİYESİNDE BULUNDU

Denetim Komisyonu, yeni seçim sistemine göre polisin seçim bürolarına girebilecek olmasını da "kaygı verici" olarak değerlendirdi. Bir önceki seçimlerden sonra AKPM ve AGİT'in medyanın seçimlerle ilgili haberleri ve siyasi partilerin finansmanına dair tavsiyelerinin de yerine getirilmemiş olduğu hatırlatıldı.

Bu tespitlerden yola çıkan Denetim Komisyonu, mevcut koşullarda "gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği" ve seçimlerin "meşruluğunun sorgulanacağı" mesajı verdi. Seçimlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

KARARIN HERHANGİ BİR YAPTIRIMI YOK

Kararın şu aşamada herhangi bir yaptırımı bulunmuyor. Ancak AKPM Denetim Komisyonu demokratik standartlar konusunda Avrupa genelinde referans olduğundan, aldığı karar diğer Avrupa kurumları tarafından da destekleniyor. AKPM Nisan 2016'da Türkiye'yi denetim sürecine almıştı.

GÖZLEMCİ HEYET GÖNDERİP GÖNDERMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL

Denetim Komisyonu'nun bu karar sonrası 24 Haziran seçimleri için gözlemci heyeti gönderip göndermeyeceği henüz bilinmiyor.

Bir Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye AKPM'de 18 parlamenterle temsil ediliyor.

(Kaynak:Deutsche Welle Türkçe)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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