Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir saldırgan, en az 3 kişiyi bıçakladı. Polis alarm verdi ve kaçan bıçaklı saldırganın peşine düştü. Olayın Yahudilerin yaşadığı bir semtte meydana geldiği belirtiliyor.

Kaynak: haberinburada