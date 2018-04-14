AVŞAR KIZI BUNU AFFETMEZ! DENİZ'DEN OLAY YARATAN SÖZLER
"Arada" filminin galasına katılan güzel oyuncu Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ın "Erkek çalışsın, kadın evde çocuk büyütsün" sözlerine, "Cahil geldi cahil gidecek" diyerek yanıt verdi.
HT Magazin'de yer alan habere göre, galaya davetli isimler arasında olan Deniz Akkaya, bir film projesinde yer alacağını ve başrolde çok yakışıklı bir jönün olduğunu söyledi.
"O GENELDE BEL ALTI KONULAR KONUŞUR"
Bu konuşmanın üzerine muhabirlerin "Hülya Avşar'ın açıklamasına benzer bir açıklama yaptınız" sözlerine ünlü model, "O genelde bel altı konulara girer. Ben oyunculukla ilgili konuşuyorum" diyerek cevap verdi.
"KIZ ÇOCUKLARINI YANLIŞ ETKİLİYOR"
Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ın, "Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını büyütsün" sözlerine, "Cahil geldi, cahil gidecek. Bu kadınla ilgili ne olur bana soru sormayın. Ben geriliyorum dinlerken... Kız çocuklarını yanlış etkiliyor" demişti.
Kaynak: haberinburada
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