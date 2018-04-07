Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi 'Selfie'nin vizyona giriş tarihi belli oldu. Sosyal medyada çok konuşulan filmden ilk görüntüler de ortaya çıktı.

Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi 'Selfie'nin vizyona giriş tarihi belli oldu. Avşar kızının sadece bir el kamerasıyla çektiği, yapımcılığını, yönetmenliğini, senaristliğini kendi yaptığı otobiyografik filmi Selfi 27 Nisan'da sinemalarda olacak. Sosyal medyada çok konuşulan filmden ilk görüntüler de ortaya çıktı.

FİLMİNİ CESUR POZU İLE DUYURMUŞTU

Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi 'Selfie'nin vizyona hazır olduğunu cesur pozu ile duyurmuştu. Avşar'ın paylaşımı sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Kaynak: haberinburada