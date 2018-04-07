AVŞAR KIZI YÖNETMENLİK KARİYERİNİN İLK KARELERİNİ PAYLAŞTI
Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi 'Selfie'nin vizyona giriş tarihi belli oldu. Sosyal medyada çok konuşulan filmden ilk görüntüler de ortaya çıktı.
Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi 'Selfie'nin vizyona giriş tarihi belli oldu. Avşar kızının sadece bir el kamerasıyla çektiği, yapımcılığını, yönetmenliğini, senaristliğini kendi yaptığı otobiyografik filmi Selfi 27 Nisan'da sinemalarda olacak. Sosyal medyada çok konuşulan filmden ilk görüntüler de ortaya çıktı.
FİLMİNİ CESUR POZU İLE DUYURMUŞTU
Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi 'Selfie'nin vizyona hazır olduğunu cesur pozu ile duyurmuştu. Avşar'ın paylaşımı sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Kaynak: haberinburada
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