AVUSTRALYA 1 MİLYONDAN FAZLA KANGURUYU ÖLDÜRECEK
Avustralya hükümeti, vahşi yaşamı ve meraları korumak için kanguruları itlaf planı hazırladığını duyururken, önümüzdeki yıl 1 milyondan fazla kangurunun bu sebeple öleceği tahmin ediliyor.
Avustralya'da nesli tükenmekte olan meraları ve vahşi yaşamı koruma gerekçesiyle, bu yıl bir milyondan fazla kangurunun öldürülmesi bekleniyor. Avustralya hükümetinin kangurular için itlaf planı, yaban hayat grupları tarafından sert şekilde eleştiriliyor.
SAYILARI HIZLA DÜŞECEK
Çiftçiler ve avcıların yasa dışı avlanmaları ve hükümetin itlaf planıyla, kanguru sayısının hızla düşeceğini söyleniyor.
2015'DE 1 BUÇUK MİLYON KANGURU ÖLDÜRÜLDÜ
Yeni Güney Galler Eyaleti Çevre ve Miras Ofisi tarafından yapılan açıklamada, her yıl otomobil kazalarında ölen ve vurulan kanguruların da hesaba katıldığında öldürülen kanguru sayısının milyonlarla ifade edileceği belirtildi.
Resmi istatistikler, 2015 yılında 1,5 milyondan fazla kanguru öldürüldüğünü gösteriyor. Ancak bu istatistiklerin yasa dışı avlanma sebebiyle gerçeği yansıtmadığı ifade ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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