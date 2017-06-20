Türkiye- İran Sınırında Mayın Patladı!
Ahmet Hakan'la Chp'li Aykut Erdoğdu Birbirine Girdi
Beşiktaş'a Süpriz Takas Önerisi
Aziz Yıldırım'ın Çılgın Transfer Planı!
Potanın Perileri'nin Çeyrek Finaldeki Rakibi Belli Oluyor
Yiğitcan Erdoğan Yeniden Adana Demirspor'da
Talisca, Manchester United'la Anlaştı
Gomis, Transferi Yanlışlıkla Açıkladı!
Galatasaray Maicon İçin Teklif Yükseltti!
Fenerbahçe'de Beklenmedik Ayrılık
Dişlerde Renk Değişimine Dikkat
Esra Erol'dan 'tarihi' Açıklama
Sgk'dan Flaş Karar: İşitme Cihazları Artık...
Diyarbakır'daki Operasyonda 2 Terörist Sağ Olarak Yakalandı
Fabrika İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 18 Yaralı
Rezervasyonsuz Gelen Kapıda Kalır
Bayramda Hava Nasıl Olacak ?
Kylie Jenner, Yara İzini Göstermek İçin Bacağını Açtı
Eda'dan Alişan'a Sürpriz Doğum Günü
Trump'ın Damadı Ortadoğu'ya Gidiyor!

avustralya suriye'deki koalisyon uçuşlarını durdurdu

AVUSTRALYA SURİYE'DEKİ KOALİSYON UÇUŞLARINI DURDURDU

Avustralya, Rusya'nın dünkü, "Suriye'de hava kuvvetlerinin faaliyet bölgesinde uçan tüm cisimleri hedef olarak kabul edeceği uyarısı" üzerine, DEAŞ karşıtı koalisyon kapsamındaki uçuşları durdurduğunu açıkladı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 10:26
Puan Ver : Avustralya Suriye'deki Koalisyon Uçuşlarını Durdurdu(9/10)7


Rusya Savunma Bakanlığı dün, ABD'nin Suriye'ye ait savaş uçağını düşürmesi nedeniyle Washington ile Suriye'de uçuş güvenliğinin sağlanması anlaşması kapsamındaki iş birliğini durdurduğunu açıkladı.



RUSYA KORKUSU!



Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'ye ait savaş uçağını düşürmesi uluslararası kuralların ihlali ve "askeri saldırganlık" olarak nitelendirildi ve Suriye'de hava kuvvetlerinin faaliyet bölgesinde uçan "tüm cisimleri hedef olarak" kabul edeceği uyarısında bulunuldu.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Avustralya  Suriye  Deki  Koalisyon  Uçuşlarını  Durdurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER