AVUSTRALYA TAKIMI ADELAİDE UNİTED, ERSAN ADEM GÜLÜM'Ü KİRALADI
Avustralya ekiplerinden Adelaide United, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Ersan Adem Gülüm'ü kiraladı.
Avustralya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Adelaide United, milli futbolcu Ersan Adem Gülüm'ü bir yıllığına kiraladığını duyurdu.
Adelaide United Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusunun Çin ekibi Hebei China Fortune'dan bir yıllığına kiralandığı bildirildi.
ÖNCE ÇİN'E GİDİP SONRA BEŞİKTAŞ'A DÖNMÜŞTÜ
Avustralya doğumlu Ersan Adem Gülüm, 2015-2016 ara transfer döneminde önce Beşiktaş'tan Çin Kulübüne gitmiş, geçen sezonunu ortasında ise kiralık olarak siyah-beyazlı kulübe dönmüştü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tarlasında Bulduğu Tarihi Adak Taşını Çay Bahçesinde Sergiliyor
- Bebeğini Susturamayınca Öldüren Anneye Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
- Meteoroloji Ve Akom'un Ardından Profesör De Uyardı: İstanbul'da Yağışlar Doğal Afete Dönüşebilir
- En Büyüğü 3 Yaşında Olan 3 Çocuk, Uykularında Çıkan Yangında Can Verdi
- Kırşehir'deki Lunapark Dehşetinde Gelişme! Faaliyetler Durdu, Gözaltılar Var
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 'matematiğin Kraliçesi'nin Ölümü İran'da Bir Tabuyu Yıktı
- Aşk Yaşadığı Aşçısı Hem Aldattı, Hem De Dolandırdı!
- Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Zeytin Dalı! Askeri Düzeyde Görüşme Çağrısı
- Dünyanın En Hareketli Ve En Tembel Ülkeleri Belirlendi: Türkiye 17.Sırada
- Merkel: Konya'daki Alman Askerlerine Ziyareti Türkiye İle Pazarlık Konusu Yapmayız
Bu Haberle İlgili Yorumlar