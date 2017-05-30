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avustralya'da uçak düştü: 3 ölü

AVUSTRALYA'DA UÇAK DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ

Avusturalya'nın Güney Avusturalya eyaletindeki Renmark kenti yakınlarında küçük bir uçak düştü. Kazada biri pilot, 3 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 16:48
Puan Ver : Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü(6/10)8


Güney Avustralya Polisinin resmi sitesinden yapılan açıklamada,  Adelaide kentinden yerel saatle 16.00'da (TSİ 9.30) havalanan ve içinde pilot ile  iki yolcusu bulunan Cessna tipi uçağın, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra  henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü kaydedildi.



Açıklamada, Renmark havalimanının 4 kilometre batısındaki Riverland  bölgesine düştüğü tespit edilen uçaktaki 3 kişiden kurtulan olmadığı ifade  edildi.



Ayrıca açıklamada, Riverland devriyesinin uçağın düşmesinden yaklaşık  iki buçuk saat sonra enkaza ulaştığı bilgisi paylaşıldı.



 



kaynak:milliyet








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