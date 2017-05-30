AVUSTRALYA'DA UÇAK DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ
Avusturalya'nın Güney Avusturalya eyaletindeki Renmark kenti yakınlarında küçük bir uçak düştü. Kazada biri pilot, 3 kişi hayatını kaybetti.
Güney Avustralya Polisinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Adelaide kentinden yerel saatle 16.00'da (TSİ 9.30) havalanan ve içinde pilot ile iki yolcusu bulunan Cessna tipi uçağın, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü kaydedildi.
Açıklamada, Renmark havalimanının 4 kilometre batısındaki Riverland bölgesine düştüğü tespit edilen uçaktaki 3 kişiden kurtulan olmadığı ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, Riverland devriyesinin uçağın düşmesinden yaklaşık iki buçuk saat sonra enkaza ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
kaynak:milliyet
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