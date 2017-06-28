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avustralya'da uçak düştü: 3 ölü

AVUSTRALYA'DA UÇAK DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ

Güney Avustralya eyaletinin Mount Gambier kenti yakınında tarlaya düşen küçük uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tarih : 28 Haziran 2017, 09:24
Puan Ver : Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü(10/10)12


Güney Avustralya Polisi (SAPOL) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir uçağın Mount Gambier yakınındaki Suttontown bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü duyuruldu.

Tarlaya düşen tek motorlu Tobago tipi uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olayda ölenlerin kimlik bilgilerine yer verilmedi.

Açıklamada, Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosunun olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

- Bir ay içinde ikinci kaza

Güney Avustralya eyaleti Renmark kenti yakınında 30 Mayıs'ta da bir uçak düşmüştü.

Kazada, uçakta bulunan biri pilot 3 kişi yaşamını yitirmişti.



 



kaynak:türkiyegazetesi








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