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Avustralyalı Şirket Diyarbakır'da Petrol Buldu
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Avustralyalı Şirket Diyarbakır'da Petrol Buldu

AVUSTRALYALI ŞİRKET DİYARBAKIR'DA PETROL BULDU

Diyarbakır'da petrol bulan Avustralyalı şirket Trans Atlantic Exploration Mediterranean International, ruhsat başvurusu yaptı.

Tarih : 05 Nisan 2018, 11:20
Puan Ver : Avustralyalı Şirket Diyarbakır'da Petrol Buldu(7/10)3

Avustralya merkezli Trans Atlantic Exploration Mediterranean International, bir adet petrol işletme ruhsatı için başvuruda bulundu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) açıklamasında şöyle denildi:

DİYARBAKIR'DA KEŞFEDİLDİ

"Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.'nin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no'lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur."

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Firmanın Diyarbakır'da faaliyet alanı üçü koldan oluşuyor. Molla ve Selmo bölgelerinde iki adet alanı bulunan Transatlantic Petroleum şirketinin faaliyet alanı Mardin ve Bedinhan bölgelerine yakın yerlerde bulunuyor.

BAKANLIKSAYFASINDA DA AÇIKLAMA YAPILDI

Diyarbakır ili Sur, ilçesi Yenievler Köyü Mevkii, AR/TEM/5046 - AR/TEM 4845 Ruhsat Numaralı Alan Yeniev 1 ile Bahar 8-10 Lokasyonları mevkiindeki TRANSATLANTIC EXP. MED. INT. PTY. LTD. Merkezi Avustralya Türkiye Ankara Şubesi tarafından yapılması planlanan Ham Petrol Arama - Çıkarma ve Depolama Faaliyeti projesi ile ilgili olarak DİYARBAKIR Valiliğimize sunulan dosyayı P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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