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Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti

AVUSTURYA BAŞBAKANI TÜRK VİDEOSUNA KIZDI, CAMİ KAPATMAKLA TEHDİT ETTİ

Viana'nın en büyük camilerinden birinde, Türk çocuklarının Çanakkale Savaşı'nı canlandırdığı bir video çekilmişti. Bu videoyu izleyen Başbakan Sebastian Kruz caminin kapatılması gerektiğini söyledi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 12:40
Puan Ver : Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti(6/10)2

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın en büyük camilerinden birinde Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı etkinlik ülkede gündeme oturdu.

"DAHA KATI OLUNMALI"

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda "daha katı olması gerektiğini" söyleyerek söz konusu camiyi kapatmakla tehdit etti.

2016 yılında çekildiği belirtilen ve haftalık "Falter" gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda, asker üniforması giyen çocuklar Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de savaşan askerleri canlandırıyor.

"AVUSTURYA'DA YERİ YOK"

Gazetede yer alan karelerden birinde şehit rolündeki çocukların yerde yattıkları ve üzerilerinin Türk bayraklarıyla örtüldüğü görülüyor. Bu görüntüler Avusturya'da tepkiye yol açtı, Avusturya Başbakanı cami kapatma tehdidi savurdu.

Fotoğrafların yayınlanmasının ardından konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "söz konusu olayın Avusturya'da yeri olmadığını ve (böyle bir olaya) asla müsamaha gösterilmeyeceğini" söyledi.

TEHDİT SAVURDU

Sağ çizgideki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Avusturya yasalarına göre etkinliğin sergilendiği Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı caminin kapatılmasının dahi söz konusu olabileceğini belirtti. Kurz, ayrıca Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda "daha katı olması gerektiğini" söyledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kruz.

Partinin Viyana Eyalet Teşkilatı Başkanı Gernot Blümel de din işlerinden sorumlu Kültür Dairesi'ne olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

ATİB ise yaptığı açıklamada, "son derece büyük bir talihsizlik" olarak nitelendirdiği oyunun bitmesinin dahi beklenmeden iptal edildiğini ve konuya ilişkin çok yönlü bir inceleme başlatıldığını duyurdu.

ALMANYA'DA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Geçen hafta Almanya'da Çanakkale Savaşı'nın yıldönümü vesilesiyle düzenlenen benzer bir etkinlik de tepkilere yol açmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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