Trump'a Benzeyen Sarı Tırtıl Görenleri Şaşkına Çevirdi
Alkollü Sürücü Refüje Çarpan Otomobilden Düştü! O Anlar Anbean Kameraya Yansıdı
Galatasaraylı Mariano, Dünya Kupasına Katılabilir
Türkiye'nin İlk Bitcoin Cinayeti! Dava Başladı
Jelena Yenge Soyundukça, Tosic Kızarıyor
Sokaktaki Kan İzlerini Takip Ederek Yaşlı Adamın Cesedini Buldular
Chp'ye Dönen 15 Vekile Hükümetten Çok Ağır Eleştiri!
Ziraat Bankası Konut Kredi Faizlerini Düşürdü
Pazarın Çatısı Akınca Esnaf Soyunarak Tepki Gösterdi
Erdoğan-İnce Görüşmesine Damga Vuran 'aday' Diyaloğu!
Sokak Köpekleri Ahırdaki Sürüye Saldırdı: 100 Hayvan Telef Oldu!
Ağabeyi Cezaevindeyken Yengesine Tecavüz Etti! 34 Yıl Hapsi İstendi
Zabıta, Yakaladığı Dilenciyi Kalabalıkla Birlikte Linç Etti!
Kavga Eden Kedileri Ayıramayan Adam Köpek Gibi Havladı
Beşiktaş, Negredo Ve Vagner Love'ı Gözden Çıkardı, Demba Ba Geliyor
Kenya'da Baraj Felaketi En Az 27 Can Aldı
Odunlukta Tesadüfen Bulduğu Kesenin İçinden Define Çıktı!
İstanbul'un Göbeğine Yeni Liman Geliyor
Dolandırıcı Baba-Oğul Uzay Kıyafetleriyle Kameralar Önüne Çıkarıldı
Avusturya'da Çirkin Tehdit: Her Hafta Bir Cami Havaya Uçurulacak!

Avusturya'da Çirkin Tehdit: Her Hafta Bir Cami Havaya Uçurulacak!

AVUSTURYA'DA ÇİRKİN TEHDİT: HER HAFTA BİR CAMİ HAVAYA UÇURULACAK!

Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Linz şehrindeki bir camiye tehdit mektubu bırakıldı. Mektupta "Her hafta bir caminin havaya uçurulacağı" yazıldı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : Avusturya'da Çirkin Tehdit: Her Hafta Bir Cami Havaya Uçurulacak!(7/10)3

Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Linz şehrindeki bir camiye bırakılan tehdit mektubunda, "her hafta bir caminin havaya uçurulacağı" ifadesi yer aldı.

TEHDİT MEKTUBU BIRAKILDI

Avusturya İslam Cemaati Yukarı Avusturya Bölge Başkanı Murat Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün Linz'de bulunan merkezlerine çirkin ifadelerin yanı sıra tehdit mesajının yer aldığı bir mektubun bırakıldığını belirtti.

HER HAFTA CAMİ UÇURULACAK

Başer, her hafta bir caminin havaya uçurulacağı tehdidinin bulunduğu mektuba ilişkin emniyet güçlerini bilgilendirdiklerini, Anayasayı Koruma Teşkilatı Terörle Mücadele Biriminin inceleme başlattığını ifade etti.

Tehdit mektubuna ilişkin polisten edindiği bilgileri de paylaşan Başer, emniyet güçlerinin konunun hassasiyetine işaret ettiğini, yazı analizi sonucunda failin 50 yaş üstünde bir Avusturyalı olduğunu ve "Nazi" görüşüne sahip bir kişi olabileceği bilgisini hem kendileriyle hem de ulusal medya kuruluşlarıyla paylaştığını anlattı.

Başer, Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı'nın konuya ilişkin kendilerinden bilgi aldığını ve yetkililerle görüşerek olayla yakından ilgilendiğini dile getirdi.

45 CAMİ BAŞKANIYLA GÖRÜŞÜLDÜ

Tehdidin hafife alınamayacağını vurgulayan Başer, Yukarı Avusturya eyaletindeki yaklaşık 45 cami başkanıyla irtibata geçilerek daha dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

Başer, özellikle son bir yıldır kurumlarına yönelik hem bazı medya kuruluşlarının hem de kimi siyasetçilerin ırkçı ve İslam karşıtı açıklamalarının bu saldırıyı tetiklediği kanaatinde olduğunu belirterek "Medya ve siyasilerin yaptığı İslamofobik açıklamaların toplumu kutuplaştırarak kin ve nefret söyleminin nasıl yaygınlaştırıldığını bizatihi tecrübe etmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avusturya  Da  Çirkin  Tehdit  Her  Hafta  Bir  Cami  Havaya  Uçurulacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER