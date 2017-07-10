Hollanda'dan sonra bir skandal karar da Avusturya'dan geldi. Ülke, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin 15 Temmuz etkinlikleri için Avusturya'ya gelmesini yasakladı.

HOLLANDA TUĞRUL TÜRKEŞ'İN ZİYARETİNE KARŞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan Hollanda hükümeti de, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Salı günü Apeldoorn kentinde yapılacak toplantıya katılmasını "arzu etmediğini" açıklamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, "mevcut koşullarda iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler açısından Türkeş ya da herhangi bir kabine üyesinin Hollanda'ya gelmesinin, arzu edilen bir durum olmadığı" vurgulandı.

Kaynak: haberinburada