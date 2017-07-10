Fransız Soletanche Freyssinet, Zetaş'ın Hisselerini Satın Alıyor
Şenol Güneş, Burak Yılmaz Ve Volkan Şen Transferine Onay Verdi
Türk İş Adamı Markafoni'yi 15 Milyon Dolara Satın Aldı
Yengesini Taciz Eden Babasını Öldürmüştü, 16 Yıl Hapis Cezası Aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3. Nükleer Proje İçin İlk Adımlarımızı Attık
Ekonomi Bakanlığı: 15 Temmuz Etkinliği İçin Avusturya'dan Talebimiz Olmadı
Medipol Başakşehir'de Aurelien Chedjou'nun Ayağı Kırıldı, En Az 3 Ay Yok
Bir İspanya Klasiği! İşte Bu Yıl Boğanın Boynuzuna Takılanlar
Bir Kıvılcım, Ekmek Teknesini Alev Topuna Çevirdi!
Berberoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Eden Kılıçdaroğlu: Adaletin Tecelli Edeceğine İnanıyoruz
Türk Eşini Kameralara Aldırmadan Öpücük Yağmuruna Tuttu
Gri Listedeki Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
Gübre Fabrikaları Gök Denizcilik'i Satın Alıyor
Gelin Adayı Naz'ın, Ağaoğlu'nun Kardeşiyle Teknedeki Görüntüleri Zuhal Topal'ı Kızdırdı
Musul Sokaklarında Deaş Teröristlerinin Kokmuş Cesetleri Kaldı
Bakan Albayrak: 11 Milyar Metreküplük Doğalgaz Kapasitesine Ulaşacağız
Türkiye'yi Sarsan Olaya Sert Tepki! Küfürler Savurup İdam İstedi
1 Yıllık Emeği Çöpe Dönen Üretici Perişan Oldu!
Paris'te İbretlik Manzara! Metro Durakları Sular Altında Kaldı, Binlerce Yardım Çağrısı Yapıldı
California'nın Kuzeyi Yanıyor! Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Avusturya'dan Skandal Karar! Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin Ülkeye Girişini Yasakladılar

AVUSTURYA'DAN SKANDAL KARAR! EKONOMİ BAKANI ZEYBEKÇİ'NİN ÜLKEYE GİRİŞİNİ YASAKLADILAR

Avusturya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin 15 Temmuz etkinliği için ülkeye girişini yasakladı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 09:10
Puan Ver : Avusturya'dan Skandal Karar! Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin Ülkeye Girişini Yasakladılar(9/10)5

Hollanda'dan sonra bir skandal karar da Avusturya'dan geldi. Ülke, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin 15 Temmuz etkinlikleri için Avusturya'ya gelmesini yasakladı.

HOLLANDA TUĞRUL TÜRKEŞ'İN ZİYARETİNE KARŞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan Hollanda hükümeti de, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Salı günü Apeldoorn kentinde yapılacak toplantıya katılmasını "arzu etmediğini" açıklamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, "mevcut koşullarda iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler açısından Türkeş ya da herhangi bir kabine üyesinin Hollanda'ya gelmesinin, arzu edilen bir durum olmadığı" vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avusturya  Dan  Skandal  Karar  Ekonomi  Bakanı  Zeybekçi  Nin  Ülkeye  Girişini  Yasakladılar  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER