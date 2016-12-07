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ay'a gitmek isteyen 10 bin doları hazırlasın

AY'A GİTMEK İSTEYEN 10 BİN DOLARI HAZIRLASIN

İnsanoğlu, 70'lerden sonra tekrar Ay'a gitmemiş olabilir ama uzay turizmi şirketleri gezegenin uydusu ile insanlık arasındaki bu küskünlüğü bitirmek üzere harekete geçtiler.

Tarih : 07 Aralık 2016, 15:08
Puan Ver : Ay'a Gitmek İsteyen 10 Bin Doları Hazırlasın(6/10)8


İnsanoğlu, 70'lerden sonra tekrar Ay'a gitmemiş olabilir ama uzay turizmi şirketleri gezegenin uydusu ile insanlık arasındaki bu küskünlüğü bitirmek üzere harekete geçtiler.



Yatırımcı Naveen Jain'in kurduğu uzay turizmi şirketi Moon Express, 2026 yılında ilk Ay turistlerini yola çıkarmak üzere hazırlık yaptığını açıkladı.



Ay'a ayak basmanın bedeli ise 10 bin dolar olacak. NASA'nın Ay'a ilk insanı indirmek için milyarlarca dolar harcadığını düşünecek olursak, fiyat çok pahalı sayılmaz.



Moon Express, Ay'a gidiş dönüş testlerine ise 2017'de başlayacak. İnsansız roktlerlerle yapılacak ilk deneylerden alınacak sonuçlara göre, daha sonra pilotlu denemeler başlayacak. İlk test uçuşunun maliyeti ise 5 milyon doları bulacak.



Şirket, yıllar içinde uçuşun maliyetini 2 milyon dolara kadar indirmeyi planlıyor. Böylece 2026'ya geldiğimizde, bir yolcu 10 bin dolar vererek, arka planda mavi gezegenimizin bulunduğu selfieler çekip Facebook'ta ve Instagram'da yayınlayabilecek.



Bu geziler turizmle de sınırlı kalmayacak. Moon Express'in asıl amacı Dünya'nın uydusunda madencilik yapmak. Ay turizmi ise şirketin gerekli madencilik teknolojilerini geliştirene kadar uyduya gidip gelecek uzay gemileriyle bu geliştirme sürecini finanse etmesinin bir diğer yolu olacak.



2010 yılında Moon Express'i kuran 57 yaşındaki Hintli milyarder Naveen Jain'in asıl amacı ise insanoğlu için dünya dışında koloniler kurmak. Böylece Dünya'nın yok olması halinde insanlığın devamının sağlanacağına inanıyor.



Bu arada, Jain'in şirketi 2017'de Ay'a ilk robot uzay gemisini indirdiğinde, NASA'nın 60 ve 70'li yıllarda Ay'a gerçekten gidip gitmediğine dair tartışmaların da son bulması bekleniyor zira Moon Express'in planları arasında, Ay'a ilk ayak basan astronotların orada bıraktıkları izleri ve cihazları da ziyaret etmeyi içeren bir “tarihi tur” da yer alıyor.



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