Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Ayağı bavuluna takıldı, kafası korkuluklara sıkışarak can verdi!

AYAĞI BAVULUNA TAKILDI, KAFASI KORKULUKLARA SIKIŞARAK CAN VERDİ!

Çin'de bavuluna takılıp dengesini kaybeden kadın düşerek kafasını korkuluklara sıkıştırdı. Polis kısa sürede olay yerine gelip korkulukları kesse de kadının hayatını kurtaramadı.

Tarih : 05 Mart 2018, 06:20
Puan Ver : Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!(6/10)2

Çin'de bir kadın, bavuluna takılıp dengesini kaybetti ve duvarın üzerinde bulunan korkuluklara kafası sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına müdahale etti ancak kadın olaydan 16 dakika sonra hayatını kaybetti.

YÜZÜ MORARDI

Kafası korkuluk arasına sıkışan kadını yüzü morardı ve boğularak öldü.

POLİS KORKULUKLARI KESTİ AMA KADINI KURTARAMADI

Yirmili yaşlarda olduğu belirtilen kadının otobüsten indikten sonra ayağının bavula takıldığı ve dengesini kaybedip korkuluk üzerine düştüğü belirtildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin korkulukları kesmesinden sonra kadının kafası sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri kadına müdahale ettiler ama kurtaramadı.

Vatandaşlar bu tür kazaların çok sık yaşandığını ve yetkililerin korkulukları düzenlemek için bir şey yapmadıklarını söyleyerek duruma isyan etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ayağı  Bavuluna  Takıldı  Kafası  Korkuluklara  Sıkışarak  Can  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER