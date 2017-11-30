Tahire Khan isimli kız çocuğu, ayağını sivrisinek ısırdıktan sonra tüm bacağı şişerek normalin 3 katına ulaştı. Ailesinin maddi durumu yeterli olmadığı için talihsiz kız tedavi olamıyor.

Pakistan'da yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğu, ayağını sivrisinek ısırdıktan sonra tüm bacağı balon gibi şişti ve evden çıkamaz hale geldi.

AYAĞI NORMALİN ÜÇ KATINA ULAŞTI

Tahire Khan isimli kızın ayağı normalin üç katına ulaştı. Sinekten parazitik bir enfeksiyon kapan küçük kız okula gidemeyecek duruma gelince annesi neyi nar neyi yok sattı ancak yine de onu tam teşekküllü bir hastaneye götüremedi. Tahire'nin abisi günde sadece 3 sterlin kazanan bir bakkal dükkanı işletiyor.

BACAĞI 10 KİLO

Kızın tek bir bacağı 10 kiloya geliyor. Zaman zaman dayanılmaz ağrıları olan kız, aylardır yatağa bağımlı bir hayat sürüyor.

Tahira'nın öğretmeni 2 ay önce diğer çocuklar gibi normal bir şekilde yürüyen kızın artık okulu bırakmış olmasından dolayı oldukça üzgün. Acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan kızın, yeterli parası olmayan ailesi tarafından tedavi ettirilmesi şimdilik mümkün görünmüyor.

FİL HASTALIĞI

Tahiran'nın hastalığı, fil hastalığı olarak da bilinen Elephantiasis. Enfeksiyon, damar zedelenmesi gibi sebepler sebebiyle lenf sistemi bozularak fil hastalığı oluşabileceği gibi genetik olarak da kişiler bu hastalığa sahip olabilirler. Fil hastalığında oluşan ödemin geri dönüşü için bazı tedaviler uygulanmaktadır. Ama ömür boyu bu tedavi devam etmelidir.

Kaynak: haberinburada