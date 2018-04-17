Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesindeki Haydaroğlu ve Akdeniz mahallelerindeki üç apartmandan iki haftada 3 bisiklet ve 20 çift ayakkabı çalındı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olaylarla ilgili araştırma başlattı. Çevredeki bir güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, bir şüphelinin elinde broşürlerle giriş kapısına yaklaşıp dairelerin ziline bastığını, bu sırada apartmandan çıkanların olması üzerine açık kalan kapıdan girdiğini tespit etti.

AYAKKABI VE BİSİKLETLERİ ÇALDI

Binada poşete doldurduğu ayakkabılar ve bisikletle olay yerinden uzaklaşan zanlının diğer apartmanlardaki hırsızlık olaylarını da gerçekleştirdiği belirlendi.

YAKALANDI

Polis, kimliğini tespit ettikleri zanlı Çağatay Y'yi yaptıkları çalışma sonunda yakaladı. Şüpheli Çağatay Y. (31) Emniyetteki ifadesinde, olayları kendisinin gerçekleştirdiğini kabul etti, bisiklet ve ayakkabıları tanımadığı kişilere sattığını söyledi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: haberinburada