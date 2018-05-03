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Ayakkabısını Çıkarıp Küçük Çocuğa Vermişti! İşte İnsanlık Dersi Veren Gencin Yeni Görüntüleri
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Ayakkabısını Çıkarıp Küçük Çocuğa Vermişti! İşte İnsanlık Dersi Veren Gencin Yeni Görüntüleri

AYAKKABISINI ÇIKARIP KÜÇÜK ÇOCUĞA VERMİŞTİ! İŞTE İNSANLIK DERSİ VEREN GENCİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Samsun'da tramvayda bir çocuğun ayakkabısız olduğunu gören genç, kendi ayakkabısını çıkarıp vermişti. Yola yalın ayak devam eden gencin yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : Ayakkabısını Çıkarıp Küçük Çocuğa Vermişti! İşte İnsanlık Dersi Veren Gencin Yeni Görüntüleri(6/10)2

Samsun'da tramvayda ayakkabısını çıkarıp küçük bir çocuğa veren gencin, yalın ayak olarak yürüdüğü yeni görüntüler ortaya çıktı.

ÇOCUĞU AYAKKABISIZ GÖRÜNCE KENDİ AYAKKABISINI ÇIKARIP VERDİ

Samsun'da tramvayda yolculuk eden ve ismi henüz bilinmeyen genç, tramvaydaki bir çocuğun ayakkabısının olmadığını fark ederek, ayağındaki ayakkabıyı çıkartıp çocuğa giydirdi.

TRAMVAYDA BİR KİŞİ CEP TELEFONUNA KAYDETTİ

Ayakkabılarını çocuğun ayağına giydiren genç, ayakkabıları bağladıktan sonra yoluna yalın ayak devam etti. O anlar tramvaydaki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

YOLUN AYAK YOLA DEVAM EDEN GENCİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Öte yandan ayakkabılarını küçük çocuğa giydiren ve sergilediği örnek davranışla adeta insanlık dersi veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gencin Atakum ilçesi Mimar Sinan istasyonundan tramvaya biniş anı ile Canik ilçesi Samsunspor istasyonunda tramvaydan inerek yalın ayak yoluna devam etmesi SAMULAŞ'ın güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaptığı insanlıkla gündem olan gencin, Irak uyruklu olduğu sanılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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