

Ayakta karıncalanma ve ağrı, ciddi hastalıklardan, kronik problemlerin işaretlerine veya sadece rahatsız bir ayakkabı giymiş olmaya kadar çeşitli sebeplere sahiptir.







Yaralanmalar, yüksek topuklu ayakkabılar, diyabetik nöropati, nörolojik problemler ve dolaşım sistemi hastalıkları, iğne batması, yanma, uyuşma, yırtılma şeklinde hissedilen ayak ağrılarına yol açabilirler.







Ayak sağlığı genel sağlık için önemlidir ve ağrı, günlük işlerin yapılmasını önemli derecede engelleyebilir. Eğer bu problem yaşanıyorsa, bazı çözümler rahatlama veya tamamen iyileşme sağlayabilirler.







Ayakta karıncalanma ve ağrı yaşıyorsanız, öncelikle oturduğunuzda bacak bacak üstüne atmayı bırakın veya bir ayak bileğini, diğerinin üstüne atarak oturun. İki ayak da yerde olacak şekilde oturmak veya ayakları biraz yüksekte tutarak dolaşıma yardımcı olmak en iyi seçeneklerdir.







Ayağınıza tam oturan rahat ayakkabılar giydiğinizden emin olun. Topukları olan çok dar ayakkabılar, dolaşımı keser, kramplara yol açar ve ayakta karıncalanma ve ağrı gibi problemlere yol açarlar.







Yaptığınız aerobik egzersiz türünü değiştirmeniz faydalı olabilir. Ayakların sert zeminlere hızla bastığı koşmak gibi egzersizler his kaybına, karıncalanmaya ve sorunu kuvvetlendirebilecek diğer hasarlara yol açabilirler.







Tiroit seviyelerinizi kontrol altında tutun. Düşük tiroid hormonu ayak parmaklarında karıncalanma, soğuma, iğne batması gibi belirtilere sebep olabilmektedir. Eğer tiroit seviyeleriniz düşükse doktorunuz bununla ilgili ilaç kullanımını önerecektir. Doktorunuza ayrıca aldığınız diğer ilaçların yan etkilerinin olup olmadığını danışın. Bazı ilaçlar bacaklarda, kollarda, ellerde ve ayaklarda karıncalanma ve ağrıya sebep olabilmektedirler. Bu ilaçların yan etkileri periferal nöropatilere benzer ve daha az soruna sebep olabilecek ilaçlarla değiştirilebilirler.







Raynaud sendromu, gut hastalığı, enflamasyon ve soğuk ısırması problemleri yaşamadığınızdan emin olun. Bu hastalıkların hepsi kötü kan dolaşımıyla ilgilidir ve ilaçla dolaşımı iyileştirmek, hafifçe egzersiz yapmak ve sıcak rahatlama sağlayacaktır.



Beslenmenizde B vitaminine daha çok yer verin. Özellikle B vitaminlerinden biri olan inozitol, beslenmeyle yüksek miktarda alındığında diyabetik nöropati hastalarında önemli gelişmelere sebep olmuştur. Ayrıca diyabetik perfieral nöropatilerin sebep olduğu ağrıyı da azaltmıştır.







Dolaşımı iyileştirmek için varis çorapları giyebilirsiniz ancak bunu öncesinde doktorunuzla görüşmeniz önerilir. Yıl boyunca ayakları sıcak tutmak da rahatsızlığın azalmasına yardımcı olabilmektedir.







kaynak:sabah