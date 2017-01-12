AYBERK ATİLLA KANSERE YAKALANDI!
Son olarak Kiralık Aşk ve Seksenler dizileriyle izleyicisi ile buluşan yılların efsane oyuncusu Ayberk Atilla kansere yakalandı.
Son olarak Kiralık Aşk ve Seksenler dizileriyle izleyicisi ile buluşan yılların efsane oyuncusu Ayberk Atilla kansere yakalandı. Ünlü oyuncunun son sağlık durumu nedir? Ayberk Atilla kimdir?
Ünlü oyuncu Ayberk Atilla çağımızın hastalığı kansere yakalandı. Mesane kanseri tedavisi gören Ayberk Atilla, hastanede müşahede altına alındı.
kaynak:akşam
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