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Ayberk Atilla Kansere Yakalandı!
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ayberk atilla kansere yakalandı!

AYBERK ATİLLA KANSERE YAKALANDI!

Son olarak Kiralık Aşk ve Seksenler dizileriyle izleyicisi ile buluşan yılların efsane oyuncusu Ayberk Atilla kansere yakalandı.

Tarih : 12 Ocak 2017, 12:25
Puan Ver : Ayberk Atilla Kansere Yakalandı!(8/10)5


 Son olarak Kiralık Aşk ve Seksenler dizileriyle izleyicisi ile buluşan yılların efsane oyuncusu Ayberk Atilla kansere yakalandı. Ünlü oyuncunun son sağlık durumu nedir? Ayberk Atilla kimdir?



Ünlü oyuncu Ayberk Atilla çağımızın hastalığı kansere yakalandı. Mesane kanseri tedavisi gören Ayberk Atilla, hastanede müşahede altına alındı.



 



kaynak:akşam








Etiketler: Ayberk  Atilla  Kansere  Yakalandı    haber

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