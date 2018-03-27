AYBÜKE ÖĞRETMENİN İNTİKAMI ALINDI!
Batman'da yürütülen operasyonda öldürülen teröristlerden birinin müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile 5'i asker 6 şehidin katili, birçok terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.
Batman'ın Sason ilçesi Hasanlar köyü Zore Deresi mevkisinde 21 Mart'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan operasyonda, mağarada gizlendikleri fark edilen 3 terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin terör örgütünün bombacısı İran uyruklu "Agit Baran" kod adlı terörist olduğu belirlendi.
PEK ÇOK SALDIRININ FAİLİ
Yapılan araştırmada teröristin, 9 Haziran 2017'de şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile aynı gün Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna bombalı araçla yapılan saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Ali Gülnar ve Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun katili olduğu ortaya çıktı.
ÖRGÜTÜN BOMBACISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Teröristin, 24 Temmuz 2017'de, Siirt'in Baykan ilçesinde bulunan Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın, Batman'da Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi ve Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in şehit düştüğü, Kozluk'ta askerlere börek ve poğaça götürdükten sonra dönüş yolunda İdris Yüksel'in (36) hayatını kaybettiği, İlyas Çetinbaş'ın (45) da ağır yaralandığı saldırılarda tuzaklanan bomba düzeneklerini hazırladığı tespit edildi. Teröristin, 25 Temmuz 2017'de de Kozluk'ta petrol boru hattına saldırı düzenlediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Dokturu Yerde Sürüklediler! Sağlık Bakanlığı Devreye Girdi
- Tosun'un Sağ Kolu Prim Sistemini Anlattı: İki Çiftlikten 700 Bin Aldım
- Adana'da Sadece 53 Kişi, Çiftlik Bank'a 1,5 Milyon Yatırmış
- Irak Ordusu Sincar'a Girdi! Pkk Ve Ybş Sembolleri Söküldü
- Hollandalı Casus Sessiz Sedasız İstanbul'dan Ayrıldı, Ülkesine Döndü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'dan Diplomatlarını Sınır Dışı Eden Ülkelere: Abd'nin Şantajı Yüzünden Sınır Dışı Ediyorlar
- Ebe, Doğumdan Yeni Çıkan Kadına Hayatının Şokunu Yaşattı: Sen Hamileyken Kocanla Yatıyordum
- Yıllarca Boş Sanılan Mezarın İçinden Mumya Çıktı
- Avm Yangının Altından İhmal Ve Rüşvet Çıktı, Halk Sokaklara Döküldü
- Öğrencisi İle Basılan Öğretmenin Mesajları Ortaya Çıktı: Tüm Gün Seninle İlişkiye Girmek İstiyorum
Bu Haberle İlgili Yorumlar